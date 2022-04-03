Джонсон заявил о намерении Британии усилить санкции в отношении России

Великобритания усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку, которая оказывается Киеву. Об этом в воскресенье, 3 апреля, говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Мы расширяем наши санкции, увеличиваем военную поддержку [Украине] и пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь людям на местах», — сказал он.

Глава правительства Великобритании также обвинил российских военных в совершении «нападений на ни в чем не повинных гражданских лиц в Ирпене и Буче». По его словам, Лондон будет способствовать расследованию этих случаев Международным уголовным судом.

«Министр юстиции уже одобрил выделение дополнительной финансовой поддержки [расследованию] и отправку экспертов-следователей», — указал он.

Ранее в этот день в Министерстве обороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в городе Буча являются провокацией.

Там также отметили, что российские военнослужащие доставили мирным жителям в населенные пункты Киевской области порядка 452 т гуманитарной помощи. Кроме того, российские войска не блокировали выезды из города Буча.

В ведомстве подчеркнули, что местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта в северном направлении, в том числе в Белоруссию. Также отмечается, что южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

В эти выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Примечательно, что на показанном на украинском телеканале видео с погибшими телами мирных жителей дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

Накануне сообщалось, что власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, барражирующие боеприпасы для защиты Одессы в случае наступления на город российских вооруженных сил.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по вопросу оказания военной помощи Киеву и новых санкций против России.

В свою очередь, канцелярия британского премьер-министра подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Ранее, 31 марта, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что страны Запада договорились поставлять Украине больше летального оружия.

Он отметил, что в одних случаях будут выделяться средства на покупку летального оружия, в некоторых случаях это будут поставки из своих запасов. В частности, Великобритания планирует отправить на Украину артиллерийские системы дальнего действия и средства противовоздушной обороны (ПВО).

30 марта The Times сообщила, что британский премьер Борис Джонсон заявил кабмину о своем желании поставить на Украину «более смертоносные» вооружения. Джонсон не стал уточнять, какое именно это могло бы быть оружие. Однако источник в оборонных кругах рассказал газете, что Киев нуждается в «средствах дальнего огневого поражения». Таким могли бы быть, например, самоходные артиллерийские установки AS-90 Vickers.

26 марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поставка британских танков на Украину «не сработает» и Киеву лучше сосредоточиться на ремонте и обнаружении российского оборудования. Он также добавил, что Великобритания «делает больше, чем кто-либо другой», чтобы помочь Украине.

Также 24 марта Борис Джонсон сообщил, что Великобритания рассмотрит возможность отправки танков и самолетов на Украину в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского.

В свою очередь 16 марта в Москве указали на то, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину. Как заявил президент РФ Владимир Путин, киевским властям безразлично местное мирное население.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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