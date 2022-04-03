Британия направит вооружение Украине для защиты Одессы

Власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, барражирующие боеприпасы для защиты Одессы в случае наступления на город российских вооруженных сил. Об этом в субботу, 2 апреля, пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

«Украинцы просили предоставить им помощь с летальным вооружением для района Черного моря. У нас есть список того, что им необходимою. Мы пытаемся по возможности предоставить это», — заявил изданию высокопоставленный правительственный чиновник.

Он также отметил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что он получит все, что запрашивает, если это есть у Британии.

По данным издания, речь идет о противокорабельных ракетах Harpoons, ракетах с датчиками, а также противобатарейных средствах для уничтожения приближающихся артиллерийских снарядов.

«Великобритания также направит (Украине) так называемые барражирующие боеприпасы наподобие дронов-камикадзе Switchblade, которые передали Киеву США», — пишет Times.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по вопросу оказания военной помощи Киеву и новых санкций против России.

В свою очередь, канцелярия британского премьер-министра подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Ранее, 31 марта, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что страны Запада договорились поставлять Украине больше летального оружия.

Он отметил, что в одних случаях будут выделяться средства на покупку летального оружия, в некоторых случаях это будут поставки из своих запасов. В частности, Великобритания планирует отправить на Украину артиллерийские системы дальнего действия и средства противовоздушной обороны (ПВО).

30 марта The Times сообщила, что британский премьер Борис Джонсон заявил кабмину о своем желании поставить на Украину «более смертоносные» вооружения. Джонсон не стал уточнять, какое именно это могло бы быть оружие. Однако источник в оборонных кругах рассказал газете, что Киев нуждается в «средствах дальнего огневого поражения». Таким могли бы быть, например, самоходные артиллерийские установки AS-90 Vickers.

26 марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поставка британских танков на Украину «не сработает» и Киеву лучше сосредоточиться на ремонте и обнаружении российского оборудования. Он также добавил, что Великобритания «делает больше, чем кто-либо другой», чтобы помочь Украине.

Также 24 марта Борис Джонсон сообщил, что Великобритания рассмотрит возможность отправки танков и самолетов на Украину в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского.

В свою очередь 16 марта в Москве указали на то, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину. Как заявил президент РФ Владимир Путин, киевским властям безразлично местное мирное население.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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