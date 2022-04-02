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Зеленский обсудил с Джонсоном усиление «санкционного давления» на РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по вопросу оказания военной помощи Киеву и новых санкций против России. Об этом украинский лидер сообщил в субботу, 2 марта.

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«Я говорил опять с Джонсоном. Великобритания — наш могущественный союзник. Обсуждались оборонная поддержка, ужесточение антироссийских санкций и послевоенные гарантии безопасности. Мы с нетерпением ждем конференции доноров для Украины», — написал он в Twitter.

В свою очередь, канцелярия британского премьер-министра подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Накануне днем Великобритания объявила о расширении санкционного списка против РФ. В перечень вошли 12 граждан России, а также российский телеканал RT и медиагруппа «Россия сегодня». Активы организации будут заморожены в связи с деятельностью «в стратегически важной для российского правительства области».

Помимо этого, в 2022 году Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, включая Черноморский банк развития и реконструкции из Крыма. Кроме ЧБРР под британские санкции также попали Промсвязьбанк, Генбанк, Индустриальный сберегательный банк и банк «Россия».

Изменения, внесенные в среду в национальное санкционное законодательство, также предусматривают возможность введения запрета на техобслуживание самолетов и судов, принадлежащих лицам, внесенным в британский черный список.

Также 30 марта Борис Джонсон заявил кабинету министров о своем желании поставить на Украину «более смертоносные» вооружения. Например, самоходные артиллерийские установки AS-90 Vickers.

26 марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поставка британских танков на Украину «не сработает» и Киеву лучше сосредоточиться на ремонте и обнаружении российского оборудования. Он также добавил, что Великобритания «делает больше, чем кто-либо другой», чтобы помочь Украине.

Ранее, 24 марта, Джонсон сообщил, что Великобритания рассмотрит возможность отправки танков и самолетов на Украину в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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