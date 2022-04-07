МИД РФ пригрозил жесткой реакцией на высылку дипломатов

Страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы, выгодные Москве. Об этом заявила 7 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они будут получать жесткую реакцию, выгодную нам», — сказала она в эфире «Соловьев Live».

Дипломат отметила, что западные страны не закроют посольства РФ на своих территориях, так как понимают, «что в таком случае увидят амбарный замок на своих посольствах в России».

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, о высылке сотрудников дипмиссий РФ с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия. ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

3 апреля Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

Высылка российских дипломатов стала реакцией стран Запада на проведение Россией специальной военной операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР и ДНР) обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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