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Австрия выслала четырех российских дипломатов

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МИД Австрии 7 апреля объявил о высылке четырех российских дипломатов. Так, покинуть страну до 12 апреля предписано трем сотрудникам посольства РФ в Вене и одному дипломату из генконсульства в Зальцбурге.

«Они (дипломаты РФ. — Ред.) совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Они объявлены персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

Накануне по странам Европы прокатилась очередная волны высылки сотрудников российских дипмиссий.

Так, в МИД Греции был вызван посол РФ Андрей Маслов, где его проинформировали о решении объявить 12 сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата. Одного дипломата выслал Люксембург.

5 апреля сообщалось, что Швеция высылает трех сотрудников дипведомств России. В Дании намерены выслать 15 российских дипломатов. В Италии объявили о высылке 30 дипломатов.

В тот же день замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

Высылка российских дипломатов стала реакцией стран Запада на проведение Россией специальной военной операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР и ДНР) обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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