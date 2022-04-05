В Швеции объявили о высылке трех российских дипломатов

Швеция высылает трех российских дипломатов. Об этом во вторник, 5 апреля, заявила глава МИД страны Анн Линде.

«Министерство иностранных дел сегодня приняло решение о высылке трех российских дипломатов. <...> Высылка дипломатов — дело непростое. Это всегда имеет последствия даже в нашем собственном посольстве и нашем собственном Генеральном консульстве. Мы всегда должны взвешивать свои интересы с тем, что мы сейчас считаем необходимым высылать некоторых», — транслирует заявление Линде телеканал Sveriges Television.

Она также отметила, что Швеция не исключает возможности того, что может «депортировать больше дипломатов, которые не соблюдают Венскую конвенцию».

Это уже не первая страна, которая 5 апреля объявляет о высылке российских дипломатов. Так, в Дании намерены выслать 15 российских дипломатов. В Италии объявили о высылке 30 дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст соответствующий ответ на высылку дипломатов из Италии и Дании.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в свою очередь, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией.

Кроме того, 29 марта о высылке российских дипломатов объявили сразу несколько стран. Так, МИД Чехии признал одного дипломата РФ персоной нон грата. Бельгия выслала 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». В Нидерландах сообщали о намерении выслать из страны 17 дипломатов за «тайное осуществление разведывательной деятельности».

В тот же день Захарова заявила, что на все недружественные меры, которые предпринимаются в отношении росзагранучреждений, будут приняты контрмеры.

В середине февраля из-за обострения ситуации на территории Донбасса в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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