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МИД РФ рассказал об ответных мерах на высылку дипломатов из Дании

Захарова: Москва примет меры в отношении загранучреждений Дании в связи с высылкой дипломатов
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Москва примет меры в отношении загранучреждений Дании в России в связи с высылкой дипломатов, заявила 5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Во вторник стало известно, что Копенгаген принял решение о высылке 15 российских дипломатов. «Дания приняла решение о высылке дипломатов после сообщений о массовых захоронениях и убийствах мирных жителей в украинском городе Буче», — заявил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

4 апреля Литва выслала российского посла и понизила уровень дипотношений с РФ. Также было закрыто консульство России в Клайпеде. Схожие меры последовали от Латвии: также был понижен уровень дипотношений.

В тот же день Германия объявила, что намерена выслать 40 сотрудников посольства России. По словам главы германского МИДа Анналены Бербок, сотрудники российского посольства каждый день работали в Германии «против нашей свободы, против сплоченности общества».

Кроме того, МИД Франции на этой неделе сообщил о решении выслать из страны ряд дипломатов РФ. В министерстве отмечали, что действия сотрудников российской дипмиссии якобы противоречат интересам безопасности. Речь шла примерно о 30 дипломатах. 5 апреля МИД вызвал посла России.

2 и 3 апреля украинская сторона распространила сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. Фотографии были опубликованы в социальных сетях. В понедельник, 4 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это инсценировка, которую Запад и Украина публикуют в социальных сетях. По его словам, инсценировка была устроена спустя несколько дней после того, как город покинули российские войска.

В Минобороны РФ подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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