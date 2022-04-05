Грушко назвал высылку дипломатов РФ из Европы заранее спланированной кампанией

Массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Очевидно, что эта кампания заранее согласованная. Наносится удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения. Делается это сознательно, последствия будут ощущаться очень долго, как говорится, ломать не строить», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, Россия ни с кем не намерена разрывать дипломатические отношения.

«Мы ни с кем отношения не рвем. Что касается того, насколько далеко будут готовы заходить в своей недружественной политике страны Запада, то на сегодняшний день, как мы видим, границы этих возможностей не просматриваются», — рассказал он.

При этом Грушко отметил, что Москва будет принимать ответные меры.

«В столицах, в которых принимали эти решения, должны понимать, что потребуются колоссальные усилия для восстановления уровня взаимодействия, который был так низко опущен по их вине», — заключил он.

Ранее в этот же день сразу несколько стран объявили о высылке сотрудников российских дипмиссий. Так, в Дании намерены выслать 15 российских дипломатов. В Италии объявили о высылке 30 сотрудников диппредставительств РФ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия даст соответствующий ответ на высылку дипломатов.

Днем ранее, 4 апреля, в посольстве РФ в Берлине сообщили, что в Германии намерены выслать из страны 40 дипломатов.

В тот же день и посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией.

3 апреля Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.