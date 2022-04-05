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Грушко назвал высылку дипломатов РФ из Европы заранее спланированной кампанией
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Грушко назвал высылку дипломатов РФ из Европы заранее спланированной кампанией

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Массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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«Очевидно, что эта кампания заранее согласованная. Наносится удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения. Делается это сознательно, последствия будут ощущаться очень долго, как говорится, ломать не строить», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, Россия ни с кем не намерена разрывать дипломатические отношения.

«Мы ни с кем отношения не рвем. Что касается того, насколько далеко будут готовы заходить в своей недружественной политике страны Запада, то на сегодняшний день, как мы видим, границы этих возможностей не просматриваются», — рассказал он.

При этом Грушко отметил, что Москва будет принимать ответные меры.

«В столицах, в которых принимали эти решения, должны понимать, что потребуются колоссальные усилия для восстановления уровня взаимодействия, который был так низко опущен по их вине», — заключил он.

Ранее в этот же день сразу несколько стран объявили о высылке сотрудников российских дипмиссий. Так, в Дании намерены выслать 15 российских дипломатов. В Италии объявили о высылке 30 сотрудников диппредставительств РФ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия даст соответствующий ответ на высылку дипломатов.

Днем ранее, 4 апреля, в посольстве РФ в Берлине сообщили, что в Германии намерены выслать из страны 40 дипломатов.

В тот же день и посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией.

3 апреля Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

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