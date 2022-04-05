Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов

Посол РФ Сергей Разов был вызвал в МИД Италии, где ему объявили о высылке 30 российских дипломатов. Об этом во вторник, 5 апреля, завил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в эфире местного телеканала Rai News 24.

«В МИД сегодня утром был вызван посол России Сергей Разов. Его уведомили о решении выслать 30 российских дипломатов», — заявил министр.

Он отметил, что сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности».

Ранее в этот же день Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов на фоне ситуации в украинской Буче.

Днем ранее, 4 апреля, в посольстве РФ в Берлине сообщили, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии.

В тот же день и посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией.

Франция тоже решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Как отмечает французский телеканал BFM, речь идет примерно о 30 российских дипломатах.

МИД анонсировал ответные действия РФ.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

Кроме того, 29 марта о высылке российских дипломатов объявили сразу несколько стран. Так, МИД Чехии признал одного дипломата РФ персоной нон грата. Бельгия выслала 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». В Нидерландах сообщали о намерении выслать из страны 17 дипломатов за «тайное осуществление разведывательной деятельности».

В середине февраля из-за обострения ситуации на территории Донбасса в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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