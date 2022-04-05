Прямой эфир
Мир
Росгвардия обнаружила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине
Армия
ВС РФ высокоточным оружием уничтожили центр подготовки сил спецопераций Украины
Интернет
Роскомнадзор вновь потребовал от «Википедии» удалить недостоверные материалы
Общество
В трех регионах России выявлен рост заболеваемости коронавирусом
Мир
Минобороны РФ предупредило о съемках-постановках в городах Украины
Мир
Дания вышлет 15 российских дипломатов
Интернет
Приставы принудительно взыщут с Meta оборотный штраф в 2 млрд рублей
Общество
Госсовет Крыма поддержал проект об изъятии имущества иностранцев
Мир
Удар «Калибрами» нанесен по военным объектам Украины с корабля в Черном море
Политика
В Совбезе назвали «глубинное украинство» одним большим фейком
Мир
МИД России пообещал соответствующий ответ на высылку 30 дипломатов из Италии
Сюжет:

Дания вышлет 15 российских дипломатов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

Полная Чехарда: Прага подталкивает Евросоюз на дипломатический «бойкот»
В МИД Литвы заявили, что страны НАТО и ЕС обсуждают возможность коллективной высылки работников посольств РФ

«Дания приняла решение о высылке 15 российских дипломатов после сообщений о массовых захоронениях и убийствах мирных жителей в украинском городе Буча», — передает сообщение министра издание Reuters.

Днем ранее, 4 апреля, в посольстве РФ в Берлине сообщили, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии также на фоне событий в украинской Буче.

В тот же день и посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией.

Франция тоже решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Как отмечает французский телеканал BFM, речь идет примерно о 30 российских дипломатах.

В минувшие выходные, 2 и 3 апреля, украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. На видео с якобы телами погибших мирных жителей, показанном на украинском телеканале, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Кроме того, как пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ситуация в Буче — это инсценировка, которую Запад и Украина «разгоняют» по соцсетям. Он подчеркнул, что инсценировка была устроена спустя несколько дней после того, как город покинули российские войска.

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов.

В середине февраля из-за обострения ситуации на его территории в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022