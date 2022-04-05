Дания вышлет 15 российских дипломатов

Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

«Дания приняла решение о высылке 15 российских дипломатов после сообщений о массовых захоронениях и убийствах мирных жителей в украинском городе Буча», — передает сообщение министра издание Reuters.

Днем ранее, 4 апреля, в посольстве РФ в Берлине сообщили, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии также на фоне событий в украинской Буче.

В тот же день и посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией.

Франция тоже решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Как отмечает французский телеканал BFM, речь идет примерно о 30 российских дипломатах.

В минувшие выходные, 2 и 3 апреля, украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. На видео с якобы телами погибших мирных жителей, показанном на украинском телеканале, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Кроме того, как пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ситуация в Буче — это инсценировка, которую Запад и Украина «разгоняют» по соцсетям. Он подчеркнул, что инсценировка была устроена спустя несколько дней после того, как город покинули российские войска.

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов.

В середине февраля из-за обострения ситуации на его территории в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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