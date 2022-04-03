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Захарова назвала политическим наказанием высылку дипломатов РФ
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Захарова назвала политическим наказанием высылку дипломатов РФ

Захарова: высылками российских дипломатов Запад пытается «наказать политически» РФ
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Высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

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«Это демонстративная позиция коллективного Запада, обвиняющего нас в создании кризиса и пытающегося таким образом (высылками дипломатов РФ. — Ред.) наказать [Россию] политически», — сказала она.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что в Берлине изучают возможность выслать из страны «значительное число» сотрудников посольства России из-за подозрения в шпионаже, но к общему мнению в правительстве по этому вопросу пока не пришли.

29 марта о высылке российских дипломатов объявили сразу несколько стран. Так, МИД Чехии признал одного дипломата РФ персоной нон грата. Бельгия выслала 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». В Нидерландах сообщали о намерении выслать из страны 17 дипломатов за «тайное осуществление разведывательной деятельности».

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на все недружественные меры, которые предпринимаются в отношении росзагранучреждений, будут приняты контрмеры.

Высылка российских дипломатов стала реакцией стран Запада на проведение РФ специальной военной операции по защите Донбасса. В середине февраля из-за обострения ситуации на его территории в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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