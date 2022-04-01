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СМИ узнали о планах Берлина выслать «значительное число» российских дипломатов

Süddeutsche Zeitung сообщила о планах правительства ФРГ выслать из страны «значительное число» российских дипломатов
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В Берлине изучают возможность выслать из страны «значительное число» сотрудников посольства России из-за подозрения в шпионаже, но к общему мнению в правительстве по этому вопросу пока не пришли, написала в пятницу, 1 апреля, газета Süddeutsche Zeitung.

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По данным источников издания, в правительстве считают, что этот шаг необходим и рационален. Основанием для высылки, как отмечает Süddeutsche Zeitung, служит подозрение в работе на спецслужбы РФ.

Газета ссылается на политического директора МИД ФРГ Тьорвен Бельман, которая на видеоконференции с коллегами из «Большой семерки» говорила о некоем «пакетном решении», подразумевающем отзыв аккредитации у примерно 20 сотрудников российского посольства. Отмечается, что столько же дипломатов прежде выслали Нидерланды и Бельгия.

29 марта о высылке российских дипломатов объявили сразу несколько стран. Так, МИД Чехии признал одного дипломата РФ персоной нон грата. Бельгия выслала 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». В Нидерландах сообщали о намерении выслать из страны 17 дипломатов за «тайное осуществление разведывательной деятельности».

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на все недружественные меры, которые предпринимаются в отношении росзагранучреждений, будут приняты контрмеры.

Высылка российских дипломатов стала реакцией стран Запада на проведение РФ специальной военной операции по защите Донбасса. В середине февраля из-за обострения ситуации на его территории в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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