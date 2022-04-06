Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата

Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон гранта. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в МИД страны.

«Они были объявлены нежелательным лицами в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

Также дипломат отметила, что Россия даст соответствующий ответ на высылку своих дипломатов из европейских стран и уже отвечает на недружественные действия стран Европы в адрес российских дипломатов.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, 5 апреля о высылке 25 дипломатов РФ объявила Испания, заявив, что россияне якобы угрожают национальной безопасности. Италия сообщила о высылке 30 российских дипломатов по той же причина. Дания объявила персонами нон грата 15 дипломатов. В Германии же намерены выслать из страны 40 сотрудников дипмиссии РФ. Кроме того, о высылке сотрудников российских дипмиссий объявили Швеция, Латвия, Эстония, Словения. Также ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

В конце марта о высылке российских дипломатов объявили Чехия (один дипломат), Бельгия (21 дипломат), Нидерланды (17 дипломатов).

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил в свою очередь, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным шагам.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Высылка дипломатов и новые санкции последовали на фоне начала Москвой спецоперации.

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