Латвия вышлет 13 российских дипломатов и закроет два консульства

Латвия высылает 13 российских дипломатов и закрывает два консульства. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил глава МИД балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

«Латвия приняла решение закрыть генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае и выслать 13 российских дипломатов и сотрудников», — написал он на своей странице в Twitter.

Ринкевичс пояснил, что данное решение принято в связи с проведением Россией специальной операции по защите Донбасса.

Одновременно с Латвией о высылке 14 дипломатов объявила Эстония. Кроме того, Таллин закрывает генконсульство РФ в Нарве.

В этот же день Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов по соображениям «национальной безопасности». Также Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов на фоне ситуации в украинской Буче.

Накануне посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила об аналогичном намерении.

МИД анонсировал ответные действия РФ.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

18 марта Латвия заявила о высылке выслать трех сотрудников российского посольства. О схожих решениях тогда объявили Литва и Эстония.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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