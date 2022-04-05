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В Кремле отреагировали на высылку российских дипломатов из Евросоюза

Песков: Кремль негативно относится к высылке из Евросоюза российских дипломатов
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Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля.

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«Сужение возможностей для осуществления дипломатической работы в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях — это недальновидный шаг, который и дальше осложнит наше общение и неминуемо приведет к ответным шагам», — указал он.

Ранее, 5 апреля, Швеция объявила, что высылает трех сотрудников дипведомств России. В Дании намерены выслать 15 российских дипломатов. В Италии объявили о высылке 30 дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст соответствующий ответ. Замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

Накануне МИД Франции сообщил о решении выслать из страны ряд дипломатов РФ. В министерстве отмечали, что действия сотрудников российской дипмиссии, по версии Парижа, якобы противоречат интересам безопасности. Уточнялось, речь идет примерно о 30 дипломатах.

В тот же день Германия объявила 40 сотрудников посольства России персонами нон грата. Федеральное правительство заявило, что намерено их выслать.

18 марта МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. По словам посла России в республике Элеоноры Митрофановой, формулировка причины высылки уже ставшая обыденной — «деятельность, несовместимая с их статусом».

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