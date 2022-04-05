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МИД России пообещал соответствующий ответ на высылку 30 дипломатов из Италии
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МИД России пообещал соответствующий ответ на высылку 30 дипломатов из Италии

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Россия даст соответствующий ответ на высылку 30 дипломатов из Италии. Об этом заявила во вторник, 5 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ранее в этот посол РФ Сергей Разов был вызван в МИД Италии, где ему объявили о высылке российских дипломатов из страны. Как заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности».

В этот же день Дания выслала 15 сотрудников российских дипведомств. 4 апреля в посольстве РФ в Берлине сообщили, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии также на фоне событий в украинской Буче.

В тот же день и посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Литва намерена понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой.

Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией.

Франция тоже решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Как отмечает телеканал BFM, речь идет примерно о 30 российских дипломатах.

2 и 3 апреля Киев начал распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. На видео с якобы телами погибших мирных жителей, показанном на украинском телеканале, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений.

В Минобороны РФ подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, а все сообщения о телах погибших появились спустя четыре дня после выхода военных из города. Как пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ситуация в Буче — это инсценировка, которую Запад и Украина «разгоняют» по соцсетям.

В середине февраля из-за обострения ситуации на его территории в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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