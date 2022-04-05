Эстония вышлет 14 сотрудников посольства РФ и закроет генконсульство страны в Нарве

Власти Эстонии приняли решение выслать из страны 14 сотрудников российской дипмиссии и закрыть генконсульство РФ в Нарве. Сообщение опубликовано во вторник, 5 апреля, на сайте министерства иностранных дел прибалтийской республики.

Сотрудники МИД Эстонии вызвали посла РФ Владимира Липаева для вручения дипломатической ноты о закрытии генконсульства и консульского отдела в Тарту. Официальное обращение правительства вручил вице-канцлер ведомства Мярт Вольмер.

«Эстония также решила выслать и объявить персонами нон грата 14 своих сотрудников, в том числе семь сотрудников с дипломатическим статусом», — говорится в заявлении.

Вице-канцлер уведомил дипломатов о необходимости покинуть территорию Эстонии до 30 апреля. Во многом такой исход определили события в Буче и других местах, данные из которых якобы указывают на зверства российской армии и нарушение международных прав.

Ранее в этот же день глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о высылке 13 российских дипломатов и закрытии двух консульств в Даугавпилсе и Лиепае. Власти еще накануне решили понизить уровень дипотношений с Россией сразу после аналогичного заявления со стороны Литвы.

Также в апреле Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов по соображениям «национальной безопасности». Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов на фоне ситуации в украинской Буче. Посольство РФ в Берлине сообщило, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии.

МИД анонсировал ответные действия РФ.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

4 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановочного характера распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в городе Буче. Он продемонстрировал свидетельства того, что люди, прибывавшие в Бучу после выхода военных РФ, не сообщали и не свидетельствовали ни о каких убитых.

Западные страны начали высылать российских дипломатов после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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