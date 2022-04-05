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Словения намерена сократить число сотрудников посольства РФ в Любляне

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Словения объявила о сокращении числа сотрудников посольства России в Любляне. Об этом 5 апреля сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) страны.

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«Республика Словения приняла решение привести численность сотрудников дипломатической миссии Российской Федерации в соответствие с численностью сотрудников дипмиссии Республики Словения в Москве», — говорится в сообщении на сайте МИД республики.

Ранее в этот день о высылке ряда российских дипломатов объявили Дания, Италия, Франция, Швеция, Испания, Латвия и Эстония. Кроме того, Латвия приняла решение закрыть генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае, а Эстония — прекратить работу генконсульства РФ в Нарве.

В МИД РФ пообещали принять ответные меры.

В то же время глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель объявил о предстоящей высылке ряда дипломатов из постоянного представительства России при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу».

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. Эти шаги осложнят общение стран и неминуемо приведет к ответным действиям России, сказал он.

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