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Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция
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2022-04-05 07:55:30
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Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. На фоне провокации Киева в Буче, где российские военные якобы жестоко убивали мирное население, европейские страны массово высылают российских дипломатов. Запрос Москвы на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации был дважды отклонен. Тем временем Россия предложила украинским военным и наемникам во вторник, 5 апреля, покинуть Мариуполь и сложить оружие. Подробнее о ходе спецоперации, обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, антироссийских санкциях, их последствиях и многом другом — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:24
«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии «Реден» 1 апреля. До этого подземное хранение газа находилось в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему страны.
Сегодня, 09:22
Украинские войска с начала суток семь раз обстреляли территорию ДНР. Под огонь попали Горловка, Донецк, Зайцево (южное) и Пантелеймоновка. По данным представительства республики в СЦКК, всего ВСУ выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град», 14 мин калибром 120 мм, 30 снарядов калибром 122 мм, 10 гранат.
Сегодня, 09:17
Россияне с начала спецоперации пытались незаконно вывезти из страны более 100 млн рублей — в денежной единице РФ, долларах и евро, рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе. По мнению экспертов, рост нелегального вывоза средств обусловлен желанием людей найти для накоплений «более тихую гавань». О том, как сильно увеличились показатели незаконного вывоза денег, куда их прячут и как изменились пути «экспорта» налички, читайте в нашем материале «Месть от купюр».
Сегодня, 09:12
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс не исключил полного закрытия границы с Россией в том случае, если такие меры одновременно введут все балтийские страны. «Нужно посмотреть, что это будет означать чисто практически. Я не вижу возможностей, что это могла бы сделать одна из стран Балтии в отдельности», — сказал он в интервью газете Diena.
Сегодня, 08:59
Число человек, которые прибыли в Россию с территорий ЛДНР и Украины, превысило 615 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Сегодня, 08:56
Двенадцатилетняя девочка пострадала при ночном обстреле украинских войск по Ленинскому району Донецка, говорится в сводке представительства ДНР в СЦКК. В 02:34 ВСУ выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град» по населенному пункту.
Сегодня, 08:52
Испанский политолог Сезар Видаль в беседе с «Известиями» перечислил признаки постановочного характера сведений о Буче. В частности, он обратил внимание на то, что на телах убитых белые повязки, а значит, «они не были сторонниками нынешней Украины».
Сегодня, 08:46
Пятый пакет санкций ЕС против РФ, вероятно, включит в себя ограничения на лизинг самолетов, импорт и экспорт авиатоплива, металлопродукции и предметов роскоши, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в числе европейских чиновников. Все еще остается подвешенным вопрос о топливном эмбарго, насчет которого мнения в Европе разделились.
Сегодня, 08:41
Нефть дорожает на фоне ожидания новых антироссийских санкций. Стоимость июньских фьючерсов на Brent выросла на 1,13% до $108,75 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Сегодня, 08:34
Сегодня, 08:31
Украинские войска девять раз обстреляли территорию ЛНР за минувшие сутки, пострадала мирная жительница, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Под огонь попали пять населенных пунктов: Березовское, Донецкий, Калиново, Кировск и Первомайск.
Сегодня, 08:14
Вернувшиеся из плена российские военные подтвердили факты пыток, издевательств и убийств. Военнослужащий Максим, видео с которым распространило Минобороны РФ, рассказал, что каждый день их заставляли зачитывать составленный заранее текст на камеры. За заминки — удар. Подробнее об этом, ходе спецоперации и гуманитарных операциях читайте в нашем материале «Прощайтесь с оружием».
Сегодня, 08:10
Школьник на руинах дома в Донецке рассказал об обстреле со стороны украинских войск из «Градов». По словам мальчика, сначала разбились стекла, а после семья услышала крики соседа. «Папа вышел, узнал, что у соседа дочку стеной привалило. Ее начали вытаскивать», — сказал он. Подробнее — в видео.
Сегодня, 08:05
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован «в максимально полном, прозрачном расследовании» событий в Буче.
Сегодня, 08:00
США инициировали исключение России из Совета по правам человека ООН. Соответствующее заседание Генассамблеи организации американская сторона надеется провести в четверг, 7 апреля.
Сегодня, 07:55
Украинская сторона обвинила российских военных в чудовищном преступлении по отношению к мирному населению Бучи. ВС РФ оставили город 30 марта, а через четыре дня Киев распространил публикации о «зверствах оккупантов», а также видео и фотоконтент с улицами, заваленными трупами. В Минобороны РФ отвергли все обвинения и назвали это провокацией. Что не так с историей о массовом убийстве мирных граждан под Киевом, читайте в нашем материале «Демонизация с ущербом».
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