Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция





«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии «Реден» 1 апреля. До этого подземное хранение газа находилось в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему страны.





Украинские войска с начала суток семь раз обстреляли территорию ДНР. Под огонь попали Горловка, Донецк, Зайцево (южное) и Пантелеймоновка. По данным представительства республики в СЦКК, всего ВСУ выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град», 14 мин калибром 120 мм, 30 снарядов калибром 122 мм, 10 гранат.





Россияне с начала спецоперации пытались незаконно вывезти из страны более 100 млн рублей — в денежной единице РФ, долларах и евро, рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе. По мнению экспертов, рост нелегального вывоза средств обусловлен желанием людей найти для накоплений «более тихую гавань». О том, как сильно увеличились показатели незаконного вывоза денег, куда их прячут и как изменились пути «экспорта» налички, читайте в нашем материале «Месть от купюр»





Министр обороны Латвии Артис Пабрикс не исключил полного закрытия границы с Россией в том случае, если такие меры одновременно введут все балтийские страны. «Нужно посмотреть, что это будет означать чисто практически. Я не вижу возможностей, что это могла бы сделать одна из стран Балтии в отдельности», — сказал он в интервью газете Diena.





Число человек, которые прибыли в Россию с территорий ЛДНР и Украины, превысило 615 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.





Двенадцатилетняя девочка пострадала при ночном обстреле украинских войск по Ленинскому району Донецка, говорится в сводке представительства ДНР в СЦКК. В 02:34 ВСУ выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град» по населенному пункту.





Испанский политолог Сезар Видаль в беседе с «Известиями» перечислил признаки постановочного характера сведений о Буче. В частности, он обратил внимание на то, что на телах убитых белые повязки, а значит, «они не были сторонниками нынешней Украины».





Пятый пакет санкций ЕС против РФ, вероятно, включит в себя ограничения на лизинг самолетов, импорт и экспорт авиатоплива, металлопродукции и предметов роскоши, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в числе европейских чиновников. Все еще остается подвешенным вопрос о топливном эмбарго, насчет которого мнения в Европе разделились.





Нефть дорожает на фоне ожидания новых антироссийских санкций. Стоимость июньских фьючерсов на Brent выросла на 1,13% до $108,75 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.











Украинские войска девять раз обстреляли территорию ЛНР за минувшие сутки, пострадала мирная жительница, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Под огонь попали пять населенных пунктов: Березовское, Донецкий, Калиново, Кировск и Первомайск.





Вернувшиеся из плена российские военные подтвердили факты пыток, издевательств и убийств. Военнослужащий Максим, видео с которым распространило Минобороны РФ, рассказал, что каждый день их заставляли зачитывать составленный заранее текст на камеры. За заминки — удар. Подробнее об этом, ходе спецоперации и гуманитарных операциях читайте в нашем материале «Прощайтесь с оружием»





Школьник на руинах дома в Донецке рассказал об обстреле со стороны украинских войск из «Градов». По словам мальчика, сначала разбились стекла, а после семья услышала крики соседа. «Папа вышел, узнал, что у соседа дочку стеной привалило. Ее начали вытаскивать», — сказал он. Подробнее — в видео.





Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Киев заинтересован «в максимально полном, прозрачном расследовании» событий в Буче.





США инициировали исключение России из Совета по правам человека ООН. Соответствующее заседание Генассамблеи организации американская сторона надеется провести в четверг, 7 апреля.