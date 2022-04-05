Месть от купюр: россияне попытались незаконно вывезти свыше 100 млн рублей
Россияне с 24 февраля по 31 марта собирались незаконно вывезти из страны более 100 млн рублей (в денежной единице РФ, долларах и евро), рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС). Сумма оказалась на 55% больше, чем в аналогичном периоде 2021-го. Это были незадекларированные деньги и средства, превышающие $10 тыс. и эквивалент в других валютах. В ФТС связывают рост показателей с беспокойством граждан за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкционного давления на Россию. Опрошенные эксперты объясняют рост нелегального провоза денег через границы желанием граждан найти для своих денег «более тихую гавань».
«Экспорт» денег
В 2022-м наблюдается рост количества и объемов нарушений незаконного перемещения наличных денег, сказали «Известиям» в ФТС. Так, с 24 февраля по 31 марта было установлено 1078 таких фактов на общую сумму 158 млн рублей. Речь идет о нарушениях как при вывозе денег из России, так и их ввозе. Для сравнения: в таком же периоде прошлого года было обнаружено 815 случаев нелегального перемещения налички на 124 млн рублей. А в пандемийном 2020-м — 432 на 53 млн.
Вместе с тем доля нарушений при нелегальном вывозе налички из России в этом году существенно изменилась, следует из данных службы. В частности, с 24 февраля по 31 марта на незаконный вывоз приходится 890, или около 85% всех фактов нарушений, по ним заведены административные дела. В общей сумме граждане хотели вывезти нелегально 104 млн рублей, которые не были задекларированы, когда это требовало законодательство (с 24 февраля по 1 марта), или превышали установленные со 2 марта лимиты. Под последнее — запрет на вывоз из РФ иностранной валюты свыше $10 тыс. — подпадает почти каждое второе такое нарушение и половина из указанной суммы, уточнили в ФТС. В аналогичном периоде 2021-го зафиксировано 489 случаев нелегального «экспорта» денег на 67 млн рублей, «импорта» — 326 фактов на 57 млн.
— В 90% случаев деньги вывозились гражданами РФ, что обусловлено их беспокойством за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкционного давления на страну, — пояснил «Известиям» первый замруководителя ФТС России Олег Губайдулин. — Также динамика роста нарушений связана со снятием антиковидных ограничений и открытием авиасообщения.
По данным ФТС, в этом году наиболее популярными направлениями для вывоза наличных денег стали Турция, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии. Ранее вместе с первой страной преобладали ЕС, США. В таможне отметили: чаще фиксируется незаконный провоз российских рублей, долларов и евро в багаже или в одежде без сокрытия. Но есть и кейсы, когда деньги прячут в подкладке и под стельками сапог, поделились там.
Также с 24 февраля по 31 марта таможенные органы возбудили семь уголовных дел за незаконное перемещение налички в рамках ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»). В таком же периоде прошлого года было открыто пять дел по этой же статье.
Скорее эмоции
Рост фактов незаконного вывоза денежных средств в периоды кризиса — частое явление, объясняет старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По ее словам, зачастую граждане поддаются панике и пытаются увезти сбережения и капиталы туда, где, на их взгляд, будет безопаснее. События последнего месяца подтолкнули граждан к более активным операциям с деньгами, а в некоторых случаях и к продаже имущества для дальнейшего вывода вырученных денег за границу, сказала она. Такое желание людей продиктовано скорее эмоциональными проявлениями, чем преступными схемами, считает Полина Гусятникова.
При этом сегодня возможности легально вывезти из России крупную сумму, превышающую $10 тыс., нет, констатировала эксперт.
Специалист предупреждает, что в целом по законодательству за недекларирование либо недостоверное указание физлицом суммы наличных денег и инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС (ст. 16.4 КоАП РФ), предусмотрен административный штраф. Его размер может составить от одной второй до двукратной суммы неуказанных средств или денежных инструментов, добавила Полина Гусятникова.
При достижении пороговых значений особо крупного размера, а также в случае совершения преступления в составе группы лиц предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы или принудительных работ до четырех лет, уточнил также руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.
Полина Гусятникова отметила, что какая-либо иная административная ответственность за нарушение норм, введенных указом президента от 1 марта, не предусмотрена. Следовательно, нормы ст. 16.4 КоАП РФ будут применяться и к новым правилам, уточнила юрист. В ФТС подтвердили, что административные дела за вывоз средств в нарушение указа от 2 марта возбуждают по той же статье КоАП.