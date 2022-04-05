Месть от купюр: россияне попытались незаконно вывезти свыше 100 млн рублей

Россияне с 24 февраля по 31 марта собирались незаконно вывезти из страны более 100 млн рублей (в денежной единице РФ, долларах и евро), рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС). Сумма оказалась на 55% больше, чем в аналогичном периоде 2021-го . Это были незадекларированные деньги и средства, превышающие $10 тыс. и эквивалент в других валютах. В ФТС связывают рост показателей с беспокойством граждан за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкционного давления на Россию. Опрошенные эксперты объясняют рост нелегального провоза денег через границы желанием граждан найти для своих денег «более тихую гавань».

«Экспорт» денег

В 2022-м наблюдается рост количества и объемов нарушений незаконного перемещения наличных денег, сказали «Известиям» в ФТС. Так, с 24 февраля по 31 марта было установлено 1078 таких фактов на общую сумму 158 млн рублей. Речь идет о нарушениях как при вывозе денег из России, так и их ввозе . Для сравнения: в таком же периоде прошлого года было обнаружено 815 случаев нелегального перемещения налички на 124 млн рублей. А в пандемийном 2020-м — 432 на 53 млн.

Вместе с тем доля нарушений при нелегальном вывозе налички из России в этом году существенно изменилась, следует из данных службы. В частности, с 24 февраля по 31 марта на незаконный вывоз приходится 890, или около 85% всех фактов нарушений , по ним заведены административные дела. В общей сумме граждане хотели вывезти нелегально 104 млн рублей, которые не были задекларированы , когда это требовало законодательство (с 24 февраля по 1 марта), или превышали установленные со 2 марта лимиты . Под последнее — запрет на вывоз из РФ иностранной валюты свыше $10 тыс. — подпадает почти каждое второе такое нарушение и половина из указанной суммы, уточнили в ФТС. В аналогичном периоде 2021-го зафиксировано 489 случаев нелегального «экспорта» денег на 67 млн рублей, «импорта» — 326 фактов на 57 млн .

Месть от купюр Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Справка «Известий» Временный запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты, а также денежных инструментов в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс., действует со 2 марта нынешнего года. До этого провоз наличных денег через границу был неограничен как при вывозе из РФ, так и при ввозе. Но при перемещении через границу более $10 тыс. нужно было оформить декларацию, а более $100 тыс. — подтвердить происхождение денег.

— В 90% случаев деньги вывозились гражданами РФ, что обусловлено их беспокойством за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкционного давления на страну, — пояснил «Известиям» первый замруководителя ФТС России Олег Губайдулин. — Также динамика роста нарушений связана со снятием антиковидных ограничений и открытием авиасообщения.

По данным ФТС, в этом году наиболее популярными направлениями для вывоза наличных денег стали Турция, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии . Ранее вместе с первой страной преобладали ЕС, США. В таможне отметили: чаще фиксируется незаконный провоз российских рублей, долларов и евро в багаже или в одежде без сокрытия. Но есть и кейсы, когда деньги прячут в подкладке и под стельками сапог , поделились там.

Также с 24 февраля по 31 марта таможенные органы возбудили семь уголовных дел за незаконное перемещение налички в рамках ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»). В таком же периоде прошлого года было открыто пять дел по этой же статье.

Месть от купюр Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Скорее эмоции

Рост фактов незаконного вывоза денежных средств в периоды кризиса — частое явление , объясняет старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По ее словам, зачастую граждане поддаются панике и пытаются увезти сбережения и капиталы туда, где, на их взгляд, будет безопаснее. События последнего месяца подтолкнули граждан к более активным операциям с деньгами, а в некоторых случаях и к продаже имущества для дальнейшего вывода вырученных денег за границу , сказала она. Такое желание людей продиктовано скорее эмоциональными проявлениями, чем преступными схемами, считает Полина Гусятникова.

При этом сегодня возможности легально вывезти из России крупную сумму, превышающую $10 тыс., нет , констатировала эксперт.

Специалист предупреждает, что в целом по законодательству за недекларирование либо недостоверное указание физлицом суммы наличных денег и инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС (ст. 16.4 КоАП РФ), предусмотрен административный штраф . Его размер может составить от одной второй до двукратной суммы неуказанных средств или денежных инструментов, добавила Полина Гусятникова.

Месть от купюр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При достижении пороговых значений особо крупного размера, а также в случае совершения преступления в составе группы лиц предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы или принудительных работ до четырех лет, уточнил также руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.