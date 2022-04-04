Лавров заявил об отклонении повторного запроса РФ на заседание СБ ООН по Буче

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил о том, что повторный запрос РФ на проведение заседания СБ ООН по ситуации в Буче отклонен.

«Мы вчера еще потребовали заседания СБ ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете Безопасности, отказались это сделать. Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом. Они ссылаются на то, что завтра они сами запланировали рассмотрение ситуации на Украине во всех ее аспектах», — отметил Лавров в понедельник, 4 апреля.

На пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине он обратил внимание на то, что со стороны РФ будут и дальше осуществляться разоблачения недостоверной информации, связанной с проведением спецоперации в Донбассе по защите мирного населения.

«Уже в ходе военной операции <…> было немало примеров, когда вбрасывались откровенные фейки и делалась на этом мгновенная пропагандистская кампания, гневные осуждения. А потом, когда вскрывалась правда через несколько дней, — на эту тему уже никто как бы не хотел говорить на Западе. Мы будем такие фейки разоблачать, так же как мы разоблачили в начале марта ситуацию, которую пытались представить как трагедию в родильном доме в Мариуполе», — подчеркнул глава МИД РФ.

Также Лавров отметил, что это же касается и ситуации вокруг украинской Бучи.

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Как указали в МО, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после ухода российских военных, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

4 апреля Лавров обратил внимание на то, что РФ намерена продолжить добиваться созыва заседания в Совбезе ООН по ситуации в Буче. Он подчеркнул, что провокации несут прямую угрозу международному миру и безопасности.

Этим же днем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Она подчеркнула, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что считает видео из Бучи очень плохой и халтурной провокацией Украины. Такую же позицию высказал «Известиям» блогер Сергей Колясников. По его словам, опубликованные в Сети фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются «подделкой самого низкого пошиба».

В Пентагоне же 4 апреля заявили о невозможности независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. Там отметили, что снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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