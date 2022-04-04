Россия предложила украинским военным в Мариуполе сложить оружие 5 апреля

Россия предложила украинским военным и наемникам во вторник, 5 апреля, покинуть Мариуполь и сложить оружие, о чем в понедельник, 4 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Российская Федерация исключительно в гуманных целях, а также по просьбе турецкой стороны с 06:00 5 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарные коридоры для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права», — заявил он.

Мизинцев также рассказал о тяжелой гуманитарной обстановке в ряде контролируемых украинскими вооруженными формированиями районах Мариуполя, в связи с чем представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ), батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам предлагается сложить оружие и выйти в запорожском направлении.

«Вооруженные силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06:00 (мск) 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории», — сказал генерал-полковник.

Ранее в этот день жители Мариуполя рассказали, что город находится на грани гуманитарной катастрофы — у людей заканчиваются еда и вода. По словам врача скорой помощи Генриеты Темир, гуманитарная ситуация в Мариуполе критическая. В городе не хватает жизненно важных лекарств и продуктов первой необходимости.

Минобороны России 4 апреля сообщило о наращивании гуманитарной помощи населению Украины. Созданный в Минобороны Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине регулярно передает сотрудникам ООН документы с объективной информацией по гуманитарной ситуации в стране.

2 апреля российские военные впервые доставили гуманитарную помощь жителям города Изюма Харьковской области и его окрестностей. Общий объем груза составил более 45 т. Населению были переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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