В МО заявили о наращивании Россией гуманитарной помощи населению Украины

Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин проинформировал заместителя секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса о наращивании гуманитарной помощи населению Украины. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает Минообороны РФ.

«Министерство обороны Российской Федерации проинформировало Мартина Гриффитса о наращивании гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых российскими Вооруженными силами районах, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР)», — говорится в сообщении.

Фомин также отметил, что созданный в Минобороны Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине на регулярной основе передает сотрудникам ООН документы с объективной информацией по гуманитарной ситуации в стране.

Замминистра напомнил, что Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародерства. По его словам, количество инцидентов с применением оружия возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН.

Кроме того, Фомин отметил, что 4 апреля с 06:00 Россия вновь открыла гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя. При этом российская сторона готова обеспечить заход судов в порт Бердянск для эвакуации иностранных граждан.

3 апреля омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что участники националистических группировок отбирают гумпомощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса. Также она отметила, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Рубежном и Кременной «представители нацбатов и украинские силовики выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ».

2 апреля российские военные впервые доставили гуманитарную помощь жителям города Изюма Харьковской области и его окрестностей. Общий объем груза составил более 45 т. Населению были переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

30 марта в Минобороны РФ сообщили о доставке гуманитарной помощи мирному населению Херсона. Более 1 тыс. жителей города получили продукты первой необходимости. Помимо хлеба, круп, сахара и консервов, всем пришедшим к областной администрации людям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими детьми передавалось детское питание и сладости, добавили в ведомстве.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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