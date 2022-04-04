Прямой эфир
Мир
Германия намерена выслать 40 сотрудников посольства РФ
Мир
Минобороны обвинило Киев в ведении информкампании против ВС РФ
Мир
Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ
Мир
МО РФ предупредило об опасности для сотрудников ООН из-за раздачи Киевом оружия
Политика
В Госдуму внесен проект о признании геноцида русских на Украине
Туризм
Албания откроет безвизовый режим для россиян с 1 мая по 30 сентября
Политика
В ГД внесли проект о признании выданных в Армении водительских прав
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара на 16,47 копейки
Экономика
Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Мир
Франция решила выслать ряд российских дипломатов
Сюжет:

В МО заявили о наращивании Россией гуманитарной помощи населению Украины

Минобороны РФ: Россия наращивает гуманитарную помощь населению Украины в контролируемых районах
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин проинформировал заместителя секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса о наращивании гуманитарной помощи населению Украины. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает Минообороны РФ.

В режиме блокады: националисты не выпускают жителей по гуманитарным коридорам
Вооруженные формирования Украины мешают выходу мирных граждан из заблокированных городов

«Министерство обороны Российской Федерации проинформировало Мартина Гриффитса о наращивании гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых российскими Вооруженными силами районах, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР)», — говорится в сообщении.

Фомин также отметил, что созданный в Минобороны Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине на регулярной основе передает сотрудникам ООН документы с объективной информацией по гуманитарной ситуации в стране.

Замминистра напомнил, что Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародерства. По его словам, количество инцидентов с применением оружия возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН.

Кроме того, Фомин отметил, что 4 апреля с 06:00 Россия вновь открыла гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя. При этом российская сторона готова обеспечить заход судов в порт Бердянск для эвакуации иностранных граждан.

3 апреля омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что участники националистических группировок отбирают гумпомощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса. Также она отметила, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Рубежном и Кременной «представители нацбатов и украинские силовики выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ».

2 апреля российские военные впервые доставили гуманитарную помощь жителям города Изюма Харьковской области и его окрестностей. Общий объем груза составил более 45 т. Населению были переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

30 марта в Минобороны РФ сообщили о доставке гуманитарной помощи мирному населению Херсона. Более 1 тыс. жителей города получили продукты первой необходимости. Помимо хлеба, круп, сахара и консервов, всем пришедшим к областной администрации людям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими детьми передавалось детское питание и сладости, добавили в ведомстве.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022