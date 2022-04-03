Омбудсмен ЛНР обвинила националистов в отборе гумпомощи у жителей

Участники националистических группировок отбирают гумпомощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса, заявила в беседе с агентством «РИА Новости» омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова.

«Поступают иногда с территории Украины машины с этой гуманитарной помощью. Люди под обстрелами приходят в ту часть города, где будет находиться гумконвой, туда прибывают представители нацбатальонов с оружием в руках, и они им запрещают получать эту гуманитарку. Они забирают ее себе», — сказала она.

По словам омбудсмена, такие случаи не единичны.

Так, она рассказала, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Рубежном и Кременной «представители нацбатов и украинские силовики выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ».

«По мере того, как попадали туда вооруженные формирования Украины, они не стесняясь заставляли их выходить из подвалов, они вынуждены были подниматься на верхние этажи в квартиры», — заявила Сердюкова.

2 апреля мэр города Рубежное в ЛНР Сергей Хортив рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры города. По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские националисты уничтожают объекты городской инфраструктуры, водоканал, подстанции, ЛЭП, бьют по людям.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что националисты из радикальной группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) являются частью Вооруженных сил Украины.

31 марта МИД РФ обвинило западные СМИ в то, что они закрывают глава на зверства националистического полка «Азов» на Украине, отрабатывая политический заказ. В частности, этим занимаются представители прессы в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и других странах, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

29 марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 29 марта привел примеры проявления нацизма на Украине замгоссекретарю США Уэнди Шерман, которая отрицает существование украинских националистов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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