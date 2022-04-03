Мэр Рубежного рассказал о зверствах украинских националистов

Мэр города Рубежное в Луганской Народной Республике Сергей Хортив в субботу, 2 апреля, рассказал «Известиям» об уничтожении националистами инфраструктуры города.

По его словам, обстановка достаточно сложная. Украинские националисты уничтожают объекты городской инфраструктуры, водоканал, подстанции, ЛЭП, бьют по людям.

«Сложно, город горит, постоянно идут артиллерийские обстрелы. Они уже потеряли человеческий облик. Это нацизм. Я бы хотел посмотреть здесь на американских товарищей, европейских, о которых всё время говорят. Вот тут повыбрасывали людей в 14-градусный мороз, повыбрасывали женщин, детей, грудных детей выгнали просто на улицу, позанимали квартиры, занимались мародеркой, просто расстреливают и убивают людей», — сказал мэр города.

Хортив поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Он отметил, что сейчас подходит гуманитарная помощь из Грозного. Также он рассказал, что в ЛНР есть бойцы, которые работают вместе с военными республики и помогают людям.

Градоначальник подчеркнул, что власти делают всё, что в их силах. Кроме того, он поблагодарил обычных солдат и офицеров, которым зачастую приходится рисковать своими жизнями. Он выразил уверенность в том, что все будут живы.

Ранее в этот день житель Рубежного Алексей рассказал корреспонденту телеканала «Известия» о том, как проводит эвакуацию женщин и детей из города на своей машине. Как подчеркнул мужчина, он не покинул город, чтобы помочь жителям.

Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал опустевшую администрацию Рубежного. Съемочной группе пришлось укрываться в здании от обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). На записи видно, что большинство окон выбито. Помещения опустели, людей внутри нет.

Также журналист рассказал, что жители Рубежного вынуждены хоронить погибших мирных граждан во дворах домов и прямо на детских площадках. На кадрах, снятых корреспондентом, видно несколько могил с крестами, сделанными из веток деревьев. По словам одного из местных жителей, хоронили людей либо местные, либо военные, чтобы тела «не лежали на улице».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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