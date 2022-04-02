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Спецоперация в Донбассе 2 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Спецоперация в Донбассе 2 апреля. Текстовая трансляция
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2022-04-02 08:21:12
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Специальная военная операция ВС РФ по защите Донбасса продолжается. США приняли решение о выделении дополнительной военной помощи Украине в объеме $300 млн, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News отказался давать комментарии по поводу воздушного налета на нефтебазу в Белгороде, а омбудсмен ЛНР заявила об отказе украинских военнопленных возвращаться в армию. Подробнее о том, как идет спецоперация, и что происходит на ее фоне — в текстовой трансляции "Известий".

Текстовая трансляция
Сегодня, 14:13
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также вопросы взаимодействия в рамках ЕЭАС. Также президент России проинформировал своего коллегу о том, как идут военная операция по защите Донбасса и переговоры представителей РФ и Украины.
Сегодня, 14:12
Росгвардия предотвратила теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области.
Сегодня, 13:43
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции Запада против России не действуют. Доказательством этого, по его словам, является курс рубля, вернувшийся к значениям, на которых он был до начала спецоперации на Украине.
Сегодня, 13:25
Минобороны РФ разместило украинских военнопленных в своих жилищных фондах на территории Крыма и предоставило им медицинскую помощь. А в Ростовскую область за последние сутки въехало еще 14,5 тысячи беженцев из Донбасса.
Сегодня, 12:58
Условия содержания пленных ВСУ в российских ВС соответствуют нормам международного права, заявила обмудсмен по правам челвоека в РФ Татьяна Москалькова.
Сегодня, 12:42
По Петровскому району Донецка украинскими войсками было выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Еще четырьмя снарядами калибра 122 мм были выпущены по Докучаевску.
Сегодня, 12:03
Начиная с 24 февраля власти Чехии выдали украинским беженцам почти 255 тыс. специальных виз, по которым в республике можно получить убежище.
Сегодня, 12:03
Киев перебросил к Донецку отряд правых радикалов, сообщили в ДНР.
Сегодня, 11:48
Бронетехника США и НАТО не может отправиться в Польшу по греческой железной дороге из-за того, что рабочие местной компании TrainOSE отказываются участвовать в ее перевозке. Сейчас под разгрузкой в порту Александруполис стоит судно Liberty King.
Сегодня, 11:23
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские нацисты в Мариуполе "загнаны в угол", и теперь у них осталось только два варианта. "Либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их продырявленные насквозь тела придадут земле без всяких почестей и памятных плит", — заявил Кадыров, напомнив, что преступники удерживают в заложниках тысячи мирных жителей города.
Сегодня, 11:01
Два вертолета Ми-24 и 24 беспилотника ВСУ были сбиты российскими силами ПВО. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Сегодня, 11:00
Высокоточное оружие большой дальности ВС РФ уничтожило топливные хранилища Кременчугского НПЗ, сообщает Минобороны.
Сегодня, 10:13
Из-за обстрела вооруженными формированиями Украины в освобожденной части Мариуполя пострадали 16 мирных жителей. Все они доставлены в медучреждения.
Сегодня, 10:11
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что без согласия НАТО и членства в альянсе Украина не сможет вступить в ЕС.
Сегодня, 09:49
В штабе ДНР сообщили, что за прошедшие сутки из Мариуполя и Безыменного эвакуировано 588 человек.
Сегодня, 09:32
Украинские власти не только не инициируют никаких действий для обмена пленными, но даже не отвечают на звонки. Такие жалобы, по словам омбудсмена ЛНР, она слышит от находящихся на территории республики украинских военных, сложивших оружие.
Сегодня, 09:30
ФРГ ни при каких обстоятельствах не задействует свои вооруженные силы на территории Украины, заявил генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн. Он также заявил, что в ближайшее время в стране может усилиться "партизанская война".
Сегодня, 09:08
В Киевской области отличившимся в ходе спецоперации российским десантникам вручили госнаграды, сообщает Минобороны РФ. Один военный был удостоен награды "Георгиевский крест IV степени", остальные получили "Ордена Мужества" и "Медали за Отвагу".
Сегодня, 08:44
Япония ищет варианты для принятия порядка 30 украинских беженцев, находящихся в Польше. Их планируют доставить правительственным бортом, на котором прибудет в Варшаву глава МИД Японии Ёсимасу Хаяси.
Сегодня, 08:37
Горловка и Донецк подверглись обстрелу со стороны войск Украины. Всего за 10 минут по населенным пунктам было выпущено 14 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Сегодня, 08:36
Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что 170 украинских военнослужащих, находящиеся на территории республики, сложили оружие.
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