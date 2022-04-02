Житель Рубежного рассказал об эвакуации людей из города

Житель Рубежного (Луганская Народная Республика) Алексей 2 апреля рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Дмитрию Зименкину о том, как проводит эвакуацию женщин и детей из города на своей машине.

Как подчеркнул мужчина, он не покинул город, чтобы помочь жителям.

«Я вообще больше занимаюсь тем, что вывожу с тяжелых районов города стареньких, лежачих, больных, неходячих. Потом, по мере возможности, еду в город Старобельск — там кое-какие продукты можно везти», — поделился он, отметив, что ему часто приходится передвигаться под обстрелами.

При этом неравнодушному гражданину помогают военные Луганской Народной Республики (ЛНР). Они снабжают Алексея необходимым продовольствием и вещами для беженцев. К мужчине часто обращаются жители разные городов с просьбой помочь эвакуировать их родственников.

«Меня находят люди сами, сюда приходят. Родственники с Мурманска общаются. Через них, через Мурманск скидывают адреса», — рассказал Алексей.

Ранее в этот день Зименкин показал опустевшую администрацию Рубежного. Съемочной группе пришлось укрываться в здании от обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). На записи видно, что большинство окон выбито. Помещения опустели, людей внутри нет

Также журналист рассказал, что жители Рубежного вынуждены хоронить погибших мирных граждан во дворах домов и прямо на детских площадках. На кадрах, снятых корреспондентом, видны несколько могил с крестами, сделанными из веток деревьев. По словам одного из местных жителей, хоронили людей либо местные, либо военные, чтобы тела «не лежали на улице».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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