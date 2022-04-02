Корреспондент «Известий» показал опустевшую администрацию Рубежного в ЛНР

Корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин в субботу, 2 апреля, побывал в опустевшей администрации города Рубежный в Луганской Народной Республике (ЛНР). Съемочной группе пришлось укрываться в здании от обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На записи видно, что большинство окон выбито. Помещения опустели, людей внутри нет.

В актовом зале журналист нашел карту Северодонецкого района. В зале для совещаний на полу — одеяла. На столе видны остатки еды — хлеб и сухое молоко.

Ранее Зименкин сообщал, что жители Рубежного вынуждены хоронить погибших мирных граждан во дворах домов и прямо на детских площадках. На кадрах, снятых корреспондентом, видны несколько могил с крестами, сделанными из веток деревьев. По словам одного из местных жителей, хоронили людей либо местные, либо военные, чтобы тела «не лежали на улице».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация. Реализация этих задач необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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