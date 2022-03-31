МИД РФ обвинил западные СМИ в оправдании неонацистов «Азова»

Западные СМИ закрывают глава на зверства националистического полка «Азов» на Украине, отрабатывая политический заказ. Этим занимаются представители прессы в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и других странах, говорится в опубликованном 31 марта сообщении МИД РФ.

В дипведомстве обращают внимание на то, что, например, нидерландскую телерадиокомпанию NOS и британскую газету The Times, которые готовили репортажи об участниках нацбатальона, нисколько не смутило использование ими нацистской символики.

Отмечается, что претендующие на объективность журналисты также не упомянули о реальных военных преступлениях «Азова» — об использовании гражданского населения в качестве живых щитов, об оборудовании огневых точек на объектах гуманитарной инфраструктуры, включая больницы, и пытках мирного населения в «подвалах Мариуполя».

«Это всё началось не вчера и не месяц назад. С 2014 года неонацисты чувствуют себя полноценными хозяевами на Украине и держат в страхе население этой страны», — отмечается в сообщении.

Комментируя материалы газеты The Times, в МИДе отметили, что издание открыто подчеркивает важную роль западного оружия в «героизме террористов батальона», а также «искренне оплакивает» потери среди украинских неонацистов.

В министерстве напомнили, что Нидерланды и Бельгия пережили ужасы оккупации Третьего рейха в годы Второй мировой войны, поэтому не могут не понимать, что из себя представляет «Азов», также как и Великобритания — некогда одно из ключевых государств антигитлеровской коалиции.

Накануне основатель батальона «Азов», экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий в интервью Financial Times признал, что многие бойцы полка являются националистами. Билецкий отметил «патриотичность» «азовцев», добавив, что большинство украинских жителей сегодня якобы также разделяют националистические убеждения, а национальным героем Украины является Степан Бандера.

Ранее, 19 марта, жительница Мариуполя рассказала «Известиям» о том, что боевики украинского неонацистского батальона «Азов» (организация запрещена в РФ) вынуждают мариупольцев пить воду из луж и готовить еду на костре. Она сравнила город с блокадным Ленинградом. По словам собеседницы издания, для нацистов территория рядом с домами мирных жителей является полигоном.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о начале операции РФ по защите Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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