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Зеленский признал боевиков «Азова» частью украинской армии

Президент Украины Зеленский: «Азов» является частью украинской армии
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Украинские националисты из радикальной группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) являются частью Вооруженных сил Украины. Об это заявил украинский президент Владимир Зеленский в субботу, 2 апреля, в интервью телеканалу Fox News.

Отрывок с ответом Зеленского на вопрос американского журналиста о том, являются ли боевики «Азова» нацистами, не попал в эфир, в Сети же ролик опубликован.

«Азов» — это один из многих нацбатальонов. Они такие, какие есть. Они защищают нашу страну. Хочу вам объяснить, все члены этих батальонов на данный момент являются частью армии Украины», — сказал Зеленский.

Также он отметил, что якобы некоторые боевики за нарушения законов понесли наказания по решению судов.

31 марта МИД РФ обвинило западные СМИ в то, что они закрывают глава на зверства националистического полка «Азов» на Украине, отрабатывая политический заказ. В частности, этим занимаются представители прессы в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и других странах, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В дипведомстве обратили внимание на то, что, например, нидерландскую телерадиокомпанию NOS и британскую газету The Times, которые готовили репортажи об участниках нацбатальона, нисколько не смутило использование ими нацистской символики.

О том, что многие «азовцы» являются националистами заявил основатель группировки, экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий 30 марта. Он отметил «патриотичность» «азовцев», добавив, что большинство украинских жителей сегодня якобы также разделяют националистические убеждения.

Большинство «азовцев» находится в составе отрядов территориальной обороны, в том числе более тысячи человек в Харькове, добавил Билецкий.

29 марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 29 марта привел примеры проявления нацизма на Украине замгоссекретарю США Уэнди Шерман, которая отрицает существование украинских националистов.

При этом депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинский президент Владимир Зеленский утратил контроль над националистическими батальонами и боевиками. Он подчеркнул, что нацбатальоны «действуют исходя из своих интересов».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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