Жители Мариуполя рассказали о возможной гуманитарной катастрофе в городе

Жители Мариуполя рассказали, что город находится на грани гуманитарной катастрофы. Как выяснил 4 апреля корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин, у людей заканчиваются еда и вода.

«Страшно. Вот наш дом красавец был, окна повылетали, пожар там был, тушили. Сидели в подвале, слышим, кричат — пожар, пожар, выскочили — горит, побежали тушить. Войска чеченские пока были тут, помогали нам, чем могли. Кушать давали, воды, всё привозили. ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) на крыше сидели и стреляли, нам ничего не дали и не предлагали выехать», — сообщил житель Мариуполя Алексей.

Другой мирный житель, Виктор, рассказал, как спасался с пожилой матерью от взрывов.

«Бежал километр сюда. Там всё было в руинах, взрывы. Даже в подвале было невозможно находиться нам с мамой, 91 год ей. Нас в подвале засыпало камнями, было невозможно. Я взял маму и укрылся здесь», — рассказал мужчина.

Врач скорой помощи Генриета Темир сообщила, что гуманитарная ситуация в Мариуполе критическая. В городе не хватает жизненно важных лекарств и продуктов первой необходимости.

«Вот я написала, что надо нашим военным и местным. Никаких поставок нет. Хлеба нет. Гуманитарку привозили только детскую. Очень нужен инсулин, я написала список, что надо», — сказала медик.

2 апреля жители Мариуполя показали условия жизни в подвале, где они провели последний месяц. По их словам, ранее в подвале находилось около 30 человек, негде было даже встать. Горожане подчеркнули, что им приходится терпеть холод и сырость, сидеть в темноте со свечами.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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