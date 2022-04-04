Спецоперация в Донбассе 4 апреля. Текстовая трансляция

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Французский президент Эммануэль Макрон допустил введение нового пакета санкций против России из-за ситуации в украинском городе Буча. Обсуждение дополнительных ограничений на европейском уровне должно произойти в ближайшие дни, добавил он. Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче 3 апреля. В Минобороны РФ опровергли все обвинения и назвали провокацией разошедшиеся по иностранным СМИ кадры.





Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила об открытии в понедельник гуманитарного коридора из Мариуполя до Запорожья. Кроме того, маршруты для эвакуации мирных жителей будут проложены из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и село Нижнее.





Вашингтон в рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва объявил о первых двух продажах. В мае будет выпущено 20 млн баррелей, еще 70 млн — с мая по июль, сообщило министерство энергетики США. Остальные планируется продать в период с августа по октябрь.





Спутниковые снимки районов, где проходит спецоперация, передаются в режиме реального времени только российским военным, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.





Порядка 395 тыс. украинцев въехали в Молдавию с начала спецоперации, объявленной 24 февраля. На территории страны по сей день остаются почти 94 тыс. беженцев, сообщает пресс-служба молдавского МВД.





Из Мариуполя за сутки эвакуированы 526 человек. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в их числе 90 детей. Вывезенные из Мариуполя мирные жители размещены в пункте оказания помощи в селе Безыменном.





Центральная часть Мариуполя уже практически перешла под контроль сил ДНР, остается промзона и порт, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.





Итальянская энергетическая компания Enel планирует покинуть российский рынок, заявил гендиректор группы Франческо Стараче. «Если мы сможем продать [активы российской стороне], то мы уйдем», — сказал он в интервью в Financial Times. Стараче высказал мнение, что ЕС давно должен был «самым решительным образом» решить проблему зависимости от импортируемого газа.





Более 20 человек пострадали в результате боевых действий в ДНР за минувшие сутки. «Поступили сведения о 21 раненом мирном жителе (19 с ранее освобожденных территорий), в том числе одним ребенке», — говорится в сводке представительства республики в СЦКК.





Семь мирных жителей получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск по освобожденной части Мариуполя, передает представительство ДНР в СЦКК. Среди пострадавших — подросток 2006 года рождения.





Берлин на этой неделе примет решение о высылке российских дипломатов, из Германии могут быть выдворены до 100 сотрудников диппредставительств РФ, пишет газета Bild со ссылкой на источники.





Порядка 600 тыс. человек с территорий Донецкой, Луганской народных республик и Украины прибыли в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.





Американский политолог, бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате США Джим Джатрас в беседе с «Известиями» заявил, что верить на слово властям Киева о событиях в Буче нельзя.





Для Германии задача стать независимой от импорта нефти и угля из России уже в 2022 году реализуема, однако «для этого потребуются инвестиции в строительство и адаптацию инфраструктуры и, соответственно, время». Об этом заявила «Известиям» член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм. Что касается замены российского газа, то здесь ситуация сложнее. Подробнее читайте в нашем эксклюзивном интервью





Украинские войска в 7:50 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДДНР, выпустив три мины калибром 120 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).





Минобороны России показало кадры работы истребителей Су-35 и Су-30СМ в ходе спецоперации.





Публикации Киевом видеоматериалов о якобы массовом убийстве мирных жителей в Буче была призвана склонить Вашингтон к боевым действиям, заявил американский журналист Майкл Трейси. Он подчеркнул, что американские медиа ошибочно принимают любую информацию от властей Украины о происходящем в стране за истину, забыв «обо всех стандартах журналистики».