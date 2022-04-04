 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
На западном побережье Японии произошло третье за час землетрясение
Мир
В ФРГ выявили 308 преступлений против выходцев из России из-за Украины
Мир
Глава администрации Гонконга отказалась переизбираться на новый срок
Общество
Верховный суд поддержал поправки о наказании за исполнение санкций в РФ
Общество
Вильфанд предупредил об аномально низком давлении в Петербурге
Мир
В США обвинили Киев в попытке склонить Вашингтон к боевым действиям
Мир
МО Турции рассказало о планах эвакуировать людей с Украины морским путем
Мир
Джонсон планирует призвать Германию усилить санкции против России
Наука
Ученые из Томска создали оболочку — регулятор растворимости лекарств в организме
Армия
Отличившимся в спецоперации российским военным вручили награды
Спорт
Овечкин занял чистое 21-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
/

Спецоперация в Донбассе 4 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
Спецоперация в Донбассе 4 апреля. Текстовая трансляция
2022-04-04 07:58:26">
2022-04-04 07:58:26
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продолжается специальная военная операция РФ по защите Донбасса. Россия потребовала в понедельник, 4 апреля, созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за провокации украинских радикалов в Буче. На ее фоне западные страны заговорили о разработке дополнительного пакета антироссийских санкций. Подробнее о ходе спецоперации, обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, самих санкциях и их последствиях и многом другом — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:56
Французский президент Эммануэль Макрон допустил введение нового пакета санкций против России из-за ситуации в украинском городе Буча. Обсуждение дополнительных ограничений на европейском уровне должно произойти в ближайшие дни, добавил он. Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче 3 апреля. В Минобороны РФ опровергли все обвинения и назвали провокацией разошедшиеся по иностранным СМИ кадры.
Сегодня, 09:48
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила об открытии в понедельник гуманитарного коридора из Мариуполя до Запорожья. Кроме того, маршруты для эвакуации мирных жителей будут проложены из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и село Нижнее.
Сегодня, 09:41
Вашингтон в рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва объявил о первых двух продажах. В мае будет выпущено 20 млн баррелей, еще 70 млн — с мая по июль, сообщило министерство энергетики США. Остальные планируется продать в период с августа по октябрь.
Сегодня, 09:38
Спутниковые снимки районов, где проходит спецоперация, передаются в режиме реального времени только российским военным, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Сегодня, 09:35
Порядка 395 тыс. украинцев въехали в Молдавию с начала спецоперации, объявленной 24 февраля. На территории страны по сей день остаются почти 94 тыс. беженцев, сообщает пресс-служба молдавского МВД.
Сегодня, 09:32
Из Мариуполя за сутки эвакуированы 526 человек. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в их числе 90 детей. Вывезенные из Мариуполя мирные жители размещены в пункте оказания помощи в селе Безыменном.
Сегодня, 09:17
Центральная часть Мариуполя уже практически перешла под контроль сил ДНР, остается промзона и порт, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Сегодня, 09:11
Итальянская энергетическая компания Enel планирует покинуть российский рынок, заявил гендиректор группы Франческо Стараче. «Если мы сможем продать [активы российской стороне], то мы уйдем», — сказал он в интервью в Financial Times. Стараче высказал мнение, что ЕС давно должен был «самым решительным образом» решить проблему зависимости от импортируемого газа.
Сегодня, 09:03
Более 20 человек пострадали в результате боевых действий в ДНР за минувшие сутки. «Поступили сведения о 21 раненом мирном жителе (19 с ранее освобожденных территорий), в том числе одним ребенке», — говорится в сводке представительства республики в СЦКК.
Сегодня, 08:54
Семь мирных жителей получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск по освобожденной части Мариуполя, передает представительство ДНР в СЦКК. Среди пострадавших — подросток 2006 года рождения.
Сегодня, 08:48
Берлин на этой неделе примет решение о высылке российских дипломатов, из Германии могут быть выдворены до 100 сотрудников диппредставительств РФ, пишет газета Bild со ссылкой на источники.
Сегодня, 08:45
Порядка 600 тыс. человек с территорий Донецкой, Луганской народных республик и Украины прибыли в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
Сегодня, 08:37
Американский политолог, бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате США Джим Джатрас в беседе с «Известиями» заявил, что верить на слово властям Киева о событиях в Буче нельзя.
Сегодня, 08:24
Для Германии задача стать независимой от импорта нефти и угля из России уже в 2022 году реализуема, однако «для этого потребуются инвестиции в строительство и адаптацию инфраструктуры и, соответственно, время». Об этом заявила «Известиям» член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм. Что касается замены российского газа, то здесь ситуация сложнее. Подробнее читайте в нашем эксклюзивном интервью.
Сегодня, 08:15
Украинские войска в 7:50 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДДНР, выпустив три мины калибром 120 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 08:10
Минобороны России показало кадры работы истребителей Су-35 и Су-30СМ в ходе спецоперации.
Сегодня, 08:03
Публикации Киевом видеоматериалов о якобы массовом убийстве мирных жителей в Буче была призвана склонить Вашингтон к боевым действиям, заявил американский журналист Майкл Трейси. Он подчеркнул, что американские медиа ошибочно принимают любую информацию от властей Украины о происходящем в стране за истину, забыв «обо всех стандартах журналистики».
Сегодня, 07:58
В Минобороны назвали провокацией опубликованные украинскими и западными СМИ видеокадры, якобы подтверждающие убийства мирных жителей в городе Буча российскими военными. Там подчеркнули, что «доказательства» опубликовали только на четвертый день после выхода войск РФ из города. В Донбассе предположили, что это нужно для «сбора донатов». О провокации в Буче и ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Под огнем обвинений».
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022