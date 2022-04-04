Атака на бессмертных: в России участились осквернения мемориалов

В марте в России участились атаки вандалов на братские могилы, Вечный огонь и монументы воинской славы. Осквернители памяти снимают ролики своих неприглядных поступков и выкладывают это в соцсети. В центре внимания блогеров-вандалов и религиозные объекты. Как связаны участившиеся случаи варварства с антирусскими атаками в соцсетях и какая ответственность ждет нарушителей порядка — в материале «Известий».

Борьба с огнем

Сразу несколько вопиющих случаев глумления над памятью предков произошли в России в марте. В Петровске (Саратовская область) неизвестные закидали Вечный огонь на улице Ленина мусором. Ранее были пойманы трое молодых людей, справлявших естественную нужду на горелку Вечного огня в Ставропольском крае. Еще один случай глумления был зафиксирован в Улан-Удэ — девушка прикурила от пламени у монумента Победы, а ее спутница сняла происходящее на камеру мобильного телефона. У бурятской хулиганки нашлась последовательница в Саратовской области — она курила, сидя на корточках на постаменте, а пепел с сигареты демонстративно стряхивала в кратер звезды. Девушка также позировала для видео.

Подлый тренд, как оказалось, задают в соцсетях. Тиктокеры в Екатеринбурге (парень и девушка) забросали снежками Вечный огонь на Московском тракте. Опять же всё ради видеоконтента. Парочку поймали, они объяснили свои действия тем, что вспомнили ролик из TikTok и повторили действие.

А в Серпухове разыскивают вандалов, осквернивших памятник воинам-танкистам на развилке Таруса–Протвино. Они нанесли аэрозольной краской свастику на Т-34. К слову, монумент увековечил подвиг Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко.

Фото: СК РФ

Варвары не обходят вниманием и православные объекты. В Нижегородской области два молодых человека (18 и 19 лет) сожгли часовню и купель в поселке Большое Козино. Приятели предварительно записали видео, на котором запечатлели себя у костра из икон, который развели прямо в помещении часовни. Они сами выложили эту запись в соцсети и не скрывали своих лиц.

Несравненный хайп

Правоохранительные органы стараются оперативно отлавливать вандалов, однако не каждого из них пугает наказание.

— Прикурить от Вечного огня или сделать что-то неподобающее у мемориалов воинской славы для определенного круга молодых людей — мгновенный хайп, — рассказал «Известиям» источник в правоохранительных структурах, отвечающих за борьбу с экстремизмом. — Наказание за такие действия несопоставимо с урожаем просмотров и внимания. Ну вот поймали его, оштрафовали, и что? Думаете, ему руку товарищи больше не пожмут? Напротив, будут подбадривать, лайки ставить под видео. Отсутствует институт общественного порицания таких поступков.

По его словам, после задержания нередко молодым людям приходится объяснять, что за место они осквернили и почему оно там находится.

— В этом самая большая недоработка нашего патриотического воспитания, системы образования. Не везде, конечно. Сегодня некоторые подростки относятся к воинским захоронениям примерно так же, как к памятникам Ленина или мавзолеям, — они смутно представляют, что это была за война, кто и как в ней победил. Увы, с этим мы сталкиваемся каждый день, — добавил он.

Атака на бессмертных Один из вандалов, осквернивший Вечный огонь в городе Невинномысске Ставропольского края Фото: ИЗВЕСТИЯ

Что же касается уничтожения и осквернения религиозных объектов, в частности православных, то собеседник не исключает влияния деструктивных сект и культов.

— В свое время силовики загнали под лавку различного рода сатанистов и благополучно про них забыли. А зря. Зоозащитники, например, обращают внимание на активизацию такого рода адептов — всё чаще находят убитых щенков, котят, принесенных в жертву во время оккультных обрядов. Это всё цветочки, ягодки будут потом, — уточнил источник в правоохранительных органах.

Собеседник не спешит связывать нападки на храмы с событиями на Украине.

— На мой взгляд, просто направление борьбы с оккультистами отпустили, теперь стоит подтянуть, пока это не выросло в нечто большее и куда более опасное, — подчеркнул он.

Наказание символическое

— Историческая память, к сожалению, не у всех долгая, особенно среди молодежи, которая во многом не знает, что такое война, слабо чувствует настроения своих взрослых родных, соседей и сограждан, которым вопрос веры и исторического долга не чужд, — говорит Антон Бибаров-Государев, член Ассоциации юристов России. — Акты вандализма особенно кощунственны сейчас, когда на Украине идет спецоперация не только по защите Донбасса, а по спасению той памяти и тех ценностей, которые нам перешли после суровых испытаний Великой Отечественной войны. Законы России продолжают защищать эти ценности, причем даже в других государствах. Украина не исключение.

УК РФ в ст. 214 содержит положения о привлечении к уголовной ответственности за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, такое осквернение называется вандализмом.

Атака на бессмертных Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— «Отличившийся» в этом человек может не только уплатить штраф, но и быть арестован на три месяца. Такие преступные деяния следует отграничивать от административной ответственности по ст. 7.17 КоАП РФ за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, и от ст. 20.1 УК РФ, устанавливающей ответственность за мелкое хулиганство. Однако если акт вандализма совершен группой лиц или даже не группой, а в одиночку, но по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также вражды в отношении какой-либо социальной группы, то УК РФ предусматривает более суровую ответственность — до трех лет лишения свободы, — поясняет юрист.

Он уточнил, что вопрос возмещения причиненного ущерба во всех подобных случаях ставится в обязательном порядке.

Религиозные диверсанты

Уничтожение часовни в Подмосковье — лишь верхушка айсберга правонарушений в отношении Русской православной церкви (РПЦ), которые фиксируются в последнее время в стране, рассказал «Известиям» Игорь Иванишко, судебный эксперт-религиовед, специалист в области нетрадиционных религиозных культов и экстремистских сообществ.

— За последние два месяца мы видим максимальное обострение гибридной войны против России по всем фронтам: информационному, финансовому, политическому, культурному, идеологическому. Не исключение здесь и воздействие заинтересованных сил на национальную и религиозную сферы жизни общества. Сейчас в экстренном режиме работают разные министерства и службы, включая Федеральное агентство по делам национальностей, МВД РФ, Министерство юстиции, ФСБ и другие, которые осуществляют деятельность по максимальной нейтрализации попыток из-за рубежа раскачать межнациональные отношения в России и использовать религиозные группы, включая сектантские, деструктивные, для дестабилизации общественных отношений, — рассказал судебный эксперт.

Он сообщил, что в разных регионах сейчас отмечаются факты посягательств на православные святыни, поклонные кресты, культовые строения, места захоронения священнослужителей.

Атака на бессмертных Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— На сегодняшний день информация о разных инцидентах, противоправных актах постепенно собирается в разных епархиях Русской православной церкви, — говорит эксперт-религиовед. — Когда в действиях злоумышленников содержатся явные признаки состава преступления, то сведения также передаются в правоохранительные органы. Значительное количество инцидентов еще не освещено в средствах массовой информации, — уточнил Игорь Иванишко.

По словам собеседника «Известий», экспертное сообщество и правоохранители сейчас четко отмечают фокусировку злоумышленников именно в отношении РПЦ, так как зарубежные инициаторы противоправных действий на территории России считают эту традиционную конфессию главной опорой действующей государственной власти.

— Поэтому многочисленные попытки в социальных сетях, оппозиционных СМИ дискредитировать патриарха, известных архиереев РПЦ, акты запугивания и устрашения священнослужителей и прихожан, осквернение православных святынь и многое другое являются частью гибридной войны против России, — считает эксперт.

Украинский след

По его мнению, наибольшую противоправную активность в отношении РПЦ проявляют многочисленные неоязыческие группы, лжеправославные сектантские сообщества, представители сектантского движения «суверенов», они же «живорожденные», «граждане СССР» (запрещено судом), а также иные религиозные группы. В их числе есть и те, кто ранее не был замечен в контактах с иностранными центрами.

— В силу законов, охраняющих тайну предварительного расследования, мы не можем сейчас назвать все религиозные группы, члены которых сейчас планируют или уже участвуют в противоправных действиях и которые, по данным правоохранительных органов, получают сейчас прямой инструктаж из-за рубежа. Например, я как судебный эксперт-религиовед в данный момент задействован одновременно в нескольких уголовных делах, недавно возбужденных по факту криминальных действий сектантов, которые координировались организаторами, находящимися за пределами РФ, — поделился Игорь Иванишко.

Атака на бессмертных Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

В материалах расследований в качестве координаторов сектантов фигурируют сотрудники иностранных спецслужб, в том числе ГУР и СБУ.

— Могу лишь сказать, что наиболее активными и опасными сейчас являются неоязыческие сектантские формирования, — добавил религиовед.

Игорь Иванишко отмечает, что среди боевиков неонацистских подразделений «Айдара», «Азова», «СС Медведи» (запрещены в России) и других присутствует большое количество сектантов-неоязычников, чья деструктивная религиозная идеология сильно перемешалась с неонацистскими идеями и взглядами.

— Например, буквально на днях в разных городах России были задержаны члены неонацистской, радикальной группировки «М.К.У.». Но немногие знают, что подавляющее большинство членов данной криминальной группировки являются убежденными неоязычниками и получали инструктаж непосредственно с территории Украины. Также зафиксированы многочисленные факты склонения к активизации деятельности представителей деструктивных культов и к совершению противоправных действий, которые осуществляются с серверов, находящихся на территории прибалтийских республик, Польши и США, — подчеркнул специалист.

Анатомия вандализма

— Говорить о вандализме следует только в случаях совершения действий, оскорбляющих общественную нравственность: в осквернении зданий, в порче имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, — говорит Бибаров-Государев. — Такое осквернение может выражаться в нанесении непристойных рисунков, нецензурных слов, наклеивании плакатов аморального содержания, загрязнении зданий и сооружений краской, нечистотами, в повреждении памятников истории и культуры, их художественных элементов, барельефов, в глумлении над общепринятыми духовными и историческими ценностями. Яркий пример — размещение фашистской символики на монументах борцам против фашизма и нацизма, нанесение на культовые здания надписей или изображений, которые оскорбляют чувства верующих.

Вместе с этим нанесение нецензурных слов на заборе заброшенного здания, нанесение безнравственных рисунков в безлюдных местах, а также самовольное нанесение надписей, не противоречащих общественной нравственности (например, художественное изображение на заборе или стене здания природы, животных, птиц), состава вандализма не образуют. Хотя такие действия могут послужить основанием для возмещения ущерба, в том числе затрат на восстановление первоначального вида имущества, получившего без ведома собственника новый облик.

Провокатора к ответу

— Напомню, что соучастником преступления наряду с исполнителем может признаваться лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления через уговоры, подкуп, угрозы или другим способом, — говорит юрист. — Такие лица называются подстрекателями и также несут ответственность, которая определяется непосредственно по той статье, по которой привлекается основной исполнитель.

Атака на бессмертных Фото: РИА Новости/Вадим Жернов

Он отметил, что практика знает немного случаев привлечения к ответственности именно подстрекателей к совершению актов вандализма, так как это влечет к «утяжелению» ответственности, потому что преступление совершается группой.

— А вот информационные ресурсы, активно призывающие к совершению актов вандализма, также могут быть наказаны. Если это средство массовой информации, зарегистрированное в установленном порядке, то здесь простор для работы Роскомнадзора, имеющего право отозвать лицензию. В случае если это обычный информационный ресурс, то Роскомнадзор может внести его в реестр запрещенных сайтов. На практике очень сложно выявить основных подстрекателей через интернет, так как находятся они зачастую за границей. Остается лишь отслеживать и блокировать такие ресурсы, — рассказывает эксперт.

«Удаленная» ответственность

Юрист особенно отметил, что ст. 12 УК РФ содержит положение, по которому иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление за пределами России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству, если преступление направлено против интересов России или ее граждан. Ответственность наступает только в том случае, если человек не понес наказания за свои действия за границей.