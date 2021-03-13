Сняли крест: в Польше оскверняют святыни и нападают на священников

В Польше, традиционно католической стране, происходят события, еще совсем недавно немыслимые. На волне массовых протестов против запрета на аборты либерально настроенная часть молодежи громит костелы и нападает на священников. В стране всё явственнее обнаруживается общественный раскол: с одной стороны, традиционалисты-католики, с другой — сторонники новомодных «европейских ценностей». О ведущейся в Польше «тихой» гражданской войне начали говорить даже отдельные представители правящей элиты. В ситуации разбирались «Известия».

«Наши братья умирают за крест»

Инциденты в Польше, впрочем, могут быть расценены как часть общеевропейской тенденции. Доцент Университета им. кардинала Стефана Вышинского Вальдемар Цисло в интервью Niezalezna.pl заявил, что в Евросоюзе участились случаи уничтожения христианских крестов — что, по мнению священника, является признаком «пробуждения демонов». В качестве примера он сослался на происшествие в испанском городе Агилар-де-ла-Фронтера, где был снесен и выброшен на свалку исторический крест ордена кармелитов. Поводом послужил закон об исторической памяти, согласно которому в Испании устраняют «символы режима Франко». Когда-то подобные кресты устанавливались в память фалангистов, погибших в гражданской войне.

Испанские католики заявили, что снесенный крест относился к художественному комплексу монастыря Сан-Хосе и никоим образом франкизм не символизировал, — что его не спасло. По мнению Испанской ассоциации христианских юристов, решение мэра Агилар-де-ла-Фронтера Кармен Флорес, известной своими левыми взглядами, стало попросту проявлением дискриминации и враждебности по отношению к верующим. Тем временем стало известно, что власти муниципалитета Пеньяфлор близ Севильи готовят к сносу еще один крест.

По мнению Вальдемара Цисло, происходящее — «это своего рода европейский позор перед Христом». Ксендз с горечью сказал: «Наши братья в Сирии или Ираке умирают за крест, а нам стыдно за крестное знамение. В Европе есть такая тенденция, во многих странах и, к сожалению, и в Польше: мы стираем кресты, стираем христианство» . Священнослужитель упомянул, что уже и в Польше некоторые стыдятся упоминать о религиозном духе рождественских праздников — мол, это всего лишь зимние каникулы. «В этом году мэр Варшавы Рафал Тшасковский дал нам причудливые символы, рассказывающие обо всем, но не о Рождестве. Для них толерантность — это воинствующий атеизм или в худшем случае марксизм. Давайте помнить, что, удаляя Бога из человеческого сердца, мы пробуждаем различных демонов. Французская революция показала нам, что приходит взамен, когда вы убиваете Бога, — резня, террор», — подчеркнул отец Вальдемар.

Сняли крест1 Полиция у церкви Святого Креста во время акции протеста против насилия в Варшаве, 13 февраля 2021 года Фото: ТАСС/ZUMA Wire/Hubert Mathis

По сути, крупнейшая страна Восточной Европы разделена на евроориентированный лагерь (западная и северо-западная части Польши) и консервативный (восток и юго-восток). Дошло до того, что лидер правящей партии «Право и справедливость» («ПиС») Ярослав Качиньский, которого в стране считают неформальным руководителем государства, признал, что в Польше идет «тихая» гражданская война. Рассуждая об оппозиции в лице либеральной партии «Гражданская платформа», Качиньский обвинил их в целенаправленном разрушении государства и традиционной морали. «Моральная революция, которая разрушает семью, национальные традиции, всё, что определяет нашу идентичность, разрушает здравый смысл и самые элементарные правила межличностных отношений, которые позволяют обществу нормально функционировать», — подчеркнул глава «ПиС».

Более 90% поляков позиционируют себя в качестве христиан римского обряда. Храмы по-прежнему полны, и даже во время пандемии коронавируса польские католики посещают их чаще, чем во многих других странах Евросоюза. Но несмотря на это, Польша явно становится всё более светской.

Исследование Варшавского института демоскопии, проведенное летом 2019 года среди польских студентов, показывает, что верующими из них считают себя только 55%. В середине 1990-х таковыми называли себя три четверти польской молодёжи. Общество меняется, и постепенно традиционные католические ценности теряют свою привлекательность.

Ничего святого

В Польше противники христианства особенно активизировались после того, как Конституционный суд в прошлом году пытался принять вердикт об ужесточении запрета абортов. Крупнейшие города страны сотрясали марши протеста. Особое раздражение сторонников абортов вызывает церковь, поддерживающая запрет. После этого в костелах на богослужениях стали появляться женщины с плакатами «Помолимся за аборт». Характерный инцидент имел место 27 октября — в городе Познань неизвестные напали на церковь Святого Спасителя на улице им. Александра Фредро. Хулиганы орудовали деревянными дубинками и применили слезоточивый газ. Один из защитников церкви получил ножевое ранение в руку.

В те же дни злоумышленники вторглись в церковь святого Отто Бамбергского в Щецине, нарисовав на воротах костела красную молнию (символ сторонников абортов) и обчистив попутно храмовую казну. Также вандалы «порезвились» в храме Пресвятой Крови Иисуса в Познани, осквернив его стены оскорбительными надписями. Еще один инцидент был зафиксирован на кладбище в деревне Бжезувке Силезского воеводства. Там установлен памятник нерожденным детям, которые не появились на свет из-за абортов. Белоснежную статую ангела с ребенком на руках хулиганы облили черной краской. «Очередной предел безумия и грубости перейден. Я могу понять всю злость и беспомощность происходящего вокруг нас. Но не могу понять, кто и зачем должен был совершить этот акт вандализма на муниципальном кладбище в Бжезувке. Этот памятник — символическое место для многих из нас, где мы зажигаем свечу и молимся за нерожденных детей», — заявил мэр коммуны Халле Гжегож Сикорский.

Сняли крест2 Статуя Богородицы у церкви Святых польских первомучеников в Ченстохове Фото: youtube.com/Studio TV NIEDZIELA

В конце февраля неизвестные преступники надругались над статуей Богородицы, стоящей у церкви Святых польских первомучеников в Ченстохове. «Руки Богородицы были оторваны и брошены возле постамента», — рассказал приходской священник Станислав Ясионек. Ксендз добавил, что прихожане будут молиться за осквернителя, совершившего «столь зверский акт, исполненный ненависти к святыням». Священник не стал подавать заявление в полицию, поскольку считает, что «дело не в материальном ущербе, а в моральном — и полиция нам в этом не поможет».

В начале марта стало известно о жестоком нападении на приходского священника в польском селе Великая Воля — Парадиж. 69-летний служитель культа получил серьезные телесные повреждения, включая травму головы. Полиция по горячим следам задержала нападавшего. Им оказался 47-летний местный житель. «Ксендз подвергся нападению, когда закрывал ворота в свой дом. С момента сообщения полицейские работали всю ночь и следующий день, установив подозреваемого. Мужчина во время совершения преступления был в нетрезвом состоянии», — сообщила пресс-секретарь районного управления полиции в Опочно Барбара Стемпень. Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство, а священника доставили в одну из больниц Лодзи.

И это не единичный случай. Спустя всего несколько дней полиция задержала двух жителей города Жешув 18 и 20 лет, подозреваемых в разгроме старого костела в имении Буведзуй. По словам злоумышленников, на улице распивать спиртные напитки им было холодно, поэтому они зашли в церковь. На протесты священника пришельцы отреагировали агрессией: избили ксендза, выбили несколько окон, перевернули скамьи, главный и боковой алтари. Священнику удалось выбраться наружу, запереть хулиганов внутри и вызвать полицию.

Вторая сторона медали

В эти же дни грянул судебно-религиозный скандал с «радужным» оттенком. Суд города Плоцка оправдал трех лесбиянок, которые обклеили икону Ченстоховской Богоматери цветами радуги — символом секс-меньшинств. Уголовное дело по ст. 196 УК РП («Оскорбление религиозных чувств») было возбуждено в июне 2020 года, когда в рядах гей-шествия полиция заметила копию знаковой для поляков иконы, обрамленной радужным ореолом. За подобное преступление в Польше лишают свободы на срок до двух лет, однако суд неожиданно для прокуратуры вынес оправдательный приговор.

По мнению судьи Агнешки Вархол, создатели «Радужной Богородицы» не совершали преступления, связанного с оскорблением религиозных чувств, а их цель состояла лишь в том, чтобы просто продемонстрировать солидарность с ЛГБТ-сообществом. Представители Европарламента сразу же высказали удовлетворение решением суда. Так, евродепутат Роберт Бедронь заявил, что ст. 196 УК РП — это «средневековая реликвия, которую нельзя использовать в демократическом государстве». Вместе с тем журналисты выяснили, что судья Агнешка Вархол, вынесшая приговор, является сожительницей активиста ЛГБТ-движения, актера Мариуша Погоновского.

Сняли крест3 Акция протеста против ужесточения законодательства об абортах в Польше, Варшава, 8 марта 2021 года Фото: REUTERS/Kacper Pempel

На исходе 2020 года воскресное приложение Gazeta Wyborcza для женщин «Высокие каблуки» спровоцировало очередной скандал. В канун Рождества на обложке издания появилось изображение Девы Марии, на лицо которой надета черная маска с молнией — символ антиправительственных протестов. Также Богородица держала в руке черный зонтик, который, опять же, являлся символом демонстраций «антиабортников». Представитель канцелярии премьер-министра Адам Андрушкевич с яростью заявил: «Это досадная провокация левых. Жаль, что среда Gazeta Wyborcza не терпит людей, которые верят в Бога и Богородицу и оскорбляют наши чувства. Надеюсь, что Gazeta Wyborcza со временем исчезнет с польского рынка, потому что мы знаем, что ее продажи с каждым годом снижаются».