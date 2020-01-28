Варшавская секта: как Польша переписывает историю Второй мировой войны

Польша не пригласила президента России на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. В стране не стали отмечать годовщину освобождения Варшавы, а президент Анджей Дуда не полетел в Израиль, чтобы выступить на Всемирном форуме памяти холокоста. Польские власти занялись ревизионизмом на всех фронтах: требуют от Москвы репарации, рассказывая про «неправильное освобождение» страны, обвиняют СССР в развязывании Второй мировой войны. В России начали активную борьбу с фальсификацией истории, напомнив, что Польша прибрала себе часть территорий Чехословакии, а также «фактически вступила в сговор с Гитлером». Подробности — в материале «Известий».

«Был серьезный обмен мнениями по вопросам истории между польскими властями и представителями России. Надеюсь, что все сомнения разрешены и что больше не будет попыток переписывания истории. Мы призываем к этому. Это важно для нас», — заявил президент Польши Анджей Дуда, относительно проходящих в Освенциме памятных мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Памятные мероприятия в Освенциме проходят на фоне спора между Москвой и Варшавой об истории Второй мировой войны. Россию в Польше представлял посол Сергей Андреев, президент Владимир Путин приглашение от польских властей не получил. В последнее время действия Варшавы в российском МИДе называют не иначе как «преступной попыткой переписать историю Второй мировой, основанной на ложных тезисах».

Откровенные фальсификации

«Это Гитлер и Сталин с помощью своего пакта поделили Польшу и напали на нее. Это немецкое гестапо и народные комиссары советского НКВД совершали невообразимые преступления в Польше и в других странах. С самого начала немецкие захватчики стали в массовом порядке истреблять представителей нашей элиты — профессоров, ученых, студентов, политиков и членов их семей. Уничтожалось наше будущее, польская культура, а также разрушался экономический потенциал страны. Советы тоже убили, отправили в Сибирь или в Казахстан тысячи поляков, и многие из них вернулись назад только в конце 1950-х годов. А многие вообще не вернулись», — заявил в интервью немецкой газете Bild лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

поль Ярослав Качиньский Фото: TASS/ZUMA

Политик также по традиции призвал усилить позиции НАТО в своей стране и высказался об «исходящей от России угрозе». Помимо этого, Качиньский сообщил, что Варшава хотела бы получить денежную компенсацию от Москвы и Берлина «за ущерб в годы Второй мировой войны». «Наши требования не имеют срока давности», — подытожил он.

Немецкие власти не раз заявляли, что не собираются платить за нападение нацистов, поскольку уже и так перечислили Польше достаточно крупные репарации. В России также отклоняют все претензии со стороны Варшавы. «У нас на этот счет своя точка зрения. Польша существует сегодня благодаря победе Советского Союза во Второй мировой войне. Не будь этой Победы, не было бы ни Польши, ни поляков на этой земле. Известно, какая судьба была уготовлена этой стране и ее народу главарями Третьего рейха. Поэтому, если уж говорить о долгах, то это Польша в неоплатном долгу и перед Россией, и перед другими государствами бывшего Советского Союза», — заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

Во время Потсдамской конференции в 1945 году была достигнута договоренность, согласно которой Польша получала репарации из доли Советского Союза, поступавшей из восточной зоны Германии. Впоследствии СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

В последнее время польские власти наиболее яростно занялись ревизионизмом по всем фронтам. В опубликованной в январе статье для Politico премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал, что режимы Советского Союза и нацистской Германии были равнозначны и в 1939 году якобы «действовали в союзе», а также, что Освенцим мог быть освобожден намного раньше.

поль Матеуш Моравецкий Фото: TASS/ZUMA

Президент Польши Анджей Дуда дождался приглашения выступить на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле и не поехал туда . Свое решение польский лидер объяснил тем, что ему не предложили выступить наравне с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также другими представителями европейских государств. В российском Совете Федерации отсутствие польского лидера на Всемирном форуме памяти холокоста расценили как лишнее подтверждение того, что современная Польша «не хочет признавать преступления нацизма против человечества и против евреев».

Никаких благодарностей

Спор между Россией и ревизионистами, неформальным лидером которых стала Польша — страна, в которой началась Вторая мировая, разгорелся давно. Еще 10 лет назад в одном из интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров жаловался на то, что «начали переписывать историю, героизировать нацистов, очернять освободителей Европы от фашизма». В последнее время этот процесс лишь набрал обороты.

В июне 2019 года российское руководство не пригласили во Францию на 75-летие высадки в Нормандии союзников Советского Союза по антигитлеровской коалиции. С одной стороны, советские солдаты не участвовали в операции во Франции, да и, как отреагировали в МИДе, эта высадка в Нормандии «не оказала принципиального влияния на исход Великой Отечественной войны и Второй мировой», поскольку его определили победы Красной армии «прежде всего под Сталинградом и Курском».

С другой стороны, негативную тенденцию подтвердило то, что российская делегация не получила приглашения на траурные мероприятия в Польше 1 сентября прошлого года в честь 80-летия начала Второй мировой. На мероприятии присутствовали немецкие власти, а также представители порядка 40 стран.

gjkm Бойцы 1-го Украинского фронта на одной из улиц Кракова 8 февраля 1945 года Фото: РИА Новости

Советских солдат называли союзниками нацистов, а также говорили о том, что на Польшу напали не с запада, а с востока. В ходе мероприятия вспоминали жертв «советского плена», «нападения со стороны СССР», «советской оккупации», восхищались «подвигом европейских народов, боровшихся с фашизмом». Несмотря на то что на территории Польши, по разным данным, погибли от 1,3 млн до 2 млн советских граждан (из них свыше 477 тыс. советских военных отдали жизни, еще более 1,5 млн военнослужащих получили ранения в боях за освобождение Польши в 1944–1945 годах), слов благодарности в их адрес не нашлось.

В 2017 году в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Этот документ обязывает местные власти сносить монументы советским солдатам. Как сообщают в посольстве России в Польше, за последние годы в стране снесли свыше ста памятников советским воинам.

Дошло до того, что Варшава перестала отмечать юбилей освобождения города 17 января , несмотря на то что в нем, помимо советских солдат, принимали участие польские формирования. После взятия разрушенной немцами польской столицы бойцы освобождали Быдгощ, Кольберг, Меркиш-Фридлянд, участвовали в боях под Дрезденом, которые стали крупнейшими сражениями для польской армии после 1939 года.

Власти не упоминают не только вклад Красной армии в борьбу с нацизмом, но и то, что по итогам Второй мировой Польша вошла в стан стран-победительниц, а также после 1945 года получила немецкие земли — в Варшаве это считают само собой разумеющимся.

В республике формируется мнение, что взятие польской столицы Красной армией нельзя считать ни символическим, ни фактическим освобождением, поскольку «немецких оккупантов сменили советские», а также что «Варшава ждала освобождения на полгода раньше — в августе или сентябре 1944 года».

Польское решение еврейского вопроса

Желая восстановить справедливость, Россия начала активную борьбу с фальсификацией истории. Во время большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года российский президент заявил, что советские войска зашли в Польшу, когда руководство страны в это время находилось «где-то уже в районе польско-румынской границы» и на эту тему «не с кем было бы даже разговаривать».

Глава государства вернулся к польской теме и через пару дней на заседании коллегии Минобороны. Путин отметил, что Советский Союз последним в Европе подписал пакт о ненападении с Германией, после того как это сделали «остальные ведущие страны».

Президент добавил, что, согласно архивным документам, некоторые европейские государства, в частности Польша, «фактически вступили в сговор с Гитлером» в 1938 году, прибрав себе часть территорий Чехословакии.

Помимо этого, российский лидер привел документы, в которых немецкий лидер обсуждал еврейский вопрос с послом Польши в Германии Юзефом Липским. Фюрер поделился с дипломатом своей идеей выслать евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Как выяснилось, эта идея была не нова в Польше: среди местных националистов ходил лозунг «Евреев — на Мадагаскар», так в стране собирались устроить этническую чистку, а также колонизировать африканский остров.

поль Германские военнослужащие уничтожают пограничные знаки на польско-германской границе, 1939 год Фото: РИА Новости

Ссылаясь на архивные документы, Путин сообщил, что позднее посол Липский рассказал в докладе министру иностранных дел Польши Беку о своих впечатлениях от разговора с немецким лидером. «Когда я это услышал, — пишет он,— я ему ответил…» Фюреру он ответил, Гитлеру… «Если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве», — процитировал российский лидер слова дипломата.

Третий рейх предложил Варшаве поддержать претензии на восточном направлении и присоединиться к Антикоминтерновскому пакту, однако в ответ попросил вольный город Данциг. Польское правительство посчитало требование Германии завышенным, и Гитлер начал подготовку к войне.

Впоследствии у Польши сложилось чувство виктимизации — представление себя в качестве обиженного государства, которому не воздали по заслугам, перед которым должны извиняться, оправдываться, которому что-то должны компенсировать , считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Для польского руководства сейчас важно перейти в такое контрнаступление. За то, что президент Дуда не поехал в Израиль, Варшава подверглась критике не только со стороны Москвы, но и со стороны многих европейских столиц. Польша оказалась токсичной. У нее сложно развиваются отношения с Германией, она оказалась в блестящей изоляции по вопросам климата, ЕС рассматривает возможность санкций против Польши, поскольку целый ряд законов страны противоречит общеевропейским принципам», — рассказал эксперт «Известиям».