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Джонсон планирует призвать Германию усилить санкции против России

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует призвать канцлера ФРГ Олафа Шольца усилить санкции в отношении России. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает газета The Times.

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Отмечается, что 8 апреля Шольц прибудет в Лондон с визитом впервые с момента назначения на пост и встретится с главой правительства Великобритании.

По данным издания, Джонсон намерен убедить немецкого канцлера в необходимости усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию.

Уточняется, что данный шаг вызван обеспокоенностью Соединенного Королевства относительно того, что некоторые союзники по НАТО будут подталкивать Украину к «урегулированию конфликта».

Накануне британский премьер заявил, что Великобритания усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку, которая оказывается Киеву.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, барражирующие боеприпасы для защиты Одессы в случае наступления на город российских Вооруженных сил.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по вопросу оказания военной помощи Киеву и новых санкций против России.

В свою очередь, канцелярия британского премьер-министра подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Ранее, 31 марта, сообщалось, что Великобритания занимает более жесткую позицию, чем США, Франция и ФРГ, по российско-украинским переговорам, рекомендуя Киеву пока не заключать соглашение с РФ.

В этот же день министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что страны Запада договорились поставлять Украине больше летального оружия.

Он отметил, что в одних случаях будут выделяться средства на покупку летального оружия, в некоторых случаях это будут поставки из своих запасов. В частности, Великобритания планирует отправить на Украину артиллерийские системы дальнего действия и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц 3 апреля заявил, что Германия совместно с союзниками в ближайшее время введет новые санкции против России.

Ранее в этот день ужесточение санкций Германии против России анонсировала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Также она заявила о планах по усилению поддержки Украины в вопросах обороны. Как уточнил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, власти страны планируют совместно с партнерами начать рассмотрение новых санкций уже 4 апреля.

Также в воскресенье представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что у Запада есть «лишний ген», который не позволяет избавиться от «шелухи» и взаимовыгодно сотрудничать с Россией. Так, по его по оценке, именно на Россию приходится самая большая в истории санкционная нагрузка. Кроме того, западные страны вышли за пределы разумного, когда ввели санкции против президента РФ Владимира Путина.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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