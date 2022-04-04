Басурин допустил повторение Киевом провокации по примеру Бучи

Киевский режим может повторить провокацию по примеру Бучи в других украинских поселках «для картинки». Об этом 4 апреля заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По его словам, после этого украинская сторона может заявить, что в результате стрельбы погибло гражданское население.

«Это нужно ожидать и сильно на это не обращать внимание... Им же для чего нужна эта провокация? Инфоповод, картинка», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день американский политолог, бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате США Джим Джатрас отметил, что информации, исходящей из Киева, доверять нельзя. Как он напомнил, Украине выгоднее продолжить пропагандистские действия.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что мирные жители не пострадали за время нахождения украинского населенного пункта Буча под контролем Вооруженных сил РФ. В США замалчивают артиллерийский обстрел города Вооруженными силами Украины (ВСУ) после отвода российских войск, указал он.

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Кроме того, сообщалось, что украинские силовики провели «зачистку» в Буче за день до появления видео с якобы убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась «зачистка» от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Как указали в тот же день в Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. За время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал, отметили в ведомстве.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести независимое расследование событий в Буче.

С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — демилитаризация и денацификация Украины. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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