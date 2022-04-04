Спецоперация в Донбассе и антироссийские санкции. Главное

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса. На этом фоне многие страны начали вводить в отношении Москвы беспрецедентные санкции.

Главное о спецоперации и событиях вокруг нее на 4 апреля — в материале «Известий».

Ход спецоперации

В очередной день спецоперации был уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Лисичанска. Это было сделано в результате удара российской авиации. По словам официального представителя Минобороны РФ, генерал-майора Игоря Конашенкова, также были ликвидированы расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и воентехникой.

В ночь на 4 апреля авиация ВКС России поразила 14 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районах Красногорки и Верхнеторецкого, одну артиллерийскую батарею, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три склада горючего, шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Кроме того, группировка войск ДНР освободила село Новобахмутовку. Подразделения Народной милиции ЛНР блокировали поселок Новотошковское.

Также продвижение наблюдается и в Мариуполе. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, центральная часть города практически перешла под контроль сил республики. Кроме того, он добавил, что под донецкие военные контролируют около 40% населенных пунктов. В настоящее время бои продолжаются в районе Старомарьинки, небольшое продвижение есть между Донецком и Горловкой.

В результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки получил ранения 21 мирный житель, в том числе один ребенок. Однако впервые за долгое время республику не обстреливали из «Градов», констатировал Басурин.

В свою очередь, стало известно о том, что спецназ Росгвардии уничтожил диверсионную группу и цех по производству поебприпасов в Киевской области.

Не утихает и обсуждение ситуации вокруг населенного пункта Буча, сообщения о якобы большом числе жертв в котором украинская сторона начала распространять накануне. При этом Минобороны РФ указали на то, что российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку.

Российская же сторона потребовала созвать Совет Безопасности ООН в связи с провокацией украинских радикалов в этом населенном пункте. Однако Великобритания, которая в настоящее время председательствует в СБ, не дала согласия на проведение заседания.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Москва будет требовать от Соединенного Королевства, выполнять свои функции. Также РФ намерена продолжить добиваться созыва заседания в Совбезе ООН по ситуации в Буче, заверил он.

Санкции Запада и ответ России

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение нового пакета санкций из-за событий в Буче. По его словам, обсуждение новых ограничений против России на европейском уровне должно пройти в ближайшие дни. Они будут направлены против российских энергоресурсов, в частности угля и нефтепродуктов.

Более «богатым» на предложения о новых ограничениях оказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который призвал ввести санкции против членов партии «Единая Россия». По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, глава польского правительства «слетел с катушек» из-за собственной русофобии. Кроме того, Моравецкий отметил, что стоит прекратить выдачу шенгенских виз россиянам за исключением гуманитарных.

В ходе пресс-конференции премьер-министра Польши критике подверглась и Германия, которую он обвинил в торможении более жестких антироссийских санкций. Как указал в беседе с «Известиями» политолог Сергей Марков, против более решительных рестрикций в отношении России выступает не только ФРГ, но и достаточно большое количество стран, в том числе Австрия и Венгрия. В самой же Германии, в свою очередь, отметили, что в настоящее время страны ЕС не смогут отказаться от российского газа.

О возможном введении дополнительных санкций объявил и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Президент США Джо Байден также подчеркнул, что Вашингтон продолжит свою санкционную политику против Москвы.

Помимо этого, постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд объявила о том, что страна будет добиваться приостановки деятельности России в Совете по правам человека (СПЧ).

Также 4 апреля не обошлось и без ухудшения дипломатической обстановки. Так, литовское правительство постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписала российскому послу покинуть страну. Кроме того, принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

Вслед за Вильнюсом о намерении понизить уровень дипломатических отношений с Москвой заявила и Рига. Помимо этого, российский посол в Вене Дмитрий Любинский был повторно вызван в МИД Австрии.

При этом в Евросоюзе отметили важность сохранения дипломатических контактов с РФ для урегулирования ситуации на Украине. Вместе с тем представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано указал на то, что в Брюсселе планируют ускорить работу над разработкой нового пакета антироссийских санкций.

Однако российская сторона не осталась в стороне в плане контрсанкций. Президент РФ подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Согласно документу, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также с Норвегией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией. Путин поручил МИД России направить в дипломатические представительства ЕС и вышеперечисленных государств соответствующие уведомления.

Переговорный процесс между РФ и Украиной

Ситуация в Буче отразилась и на обсуждении дальнейших двухсторонних переговоров. Так, президент Украины Владимир Зеленский при посещении этого населенного пункта подчеркнул, что Киев заинтересован в дипломатическом урегулировании разногласий с Москвой. По его словам, соглашение о мире между странами возможно.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность дальнейших переговоров Украиной на фоне ситуации в Буче. Он подчеркнул серьезность ЧП с обстрелом мирных жителей.

Также официальный представитель Кремля призвал международных лидеров запросить информацию из разных источников и как минимум прислушаться к аргументации российской стороны.

Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

При этом во время четвертого раунда, который прошел 29 марта в турецком Стамбуле, Москва наконец получила письменные предложения от Киева, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.