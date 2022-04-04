Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 апреля, подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза».

Как следует из указа, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также с Норвегией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией.

Путин поручил МИД России направить в дипломатические представительства Евросоюза и вышеперечисленных стран уведомления о приостановке действия ряда пунктов соглашений об упрощенной выдаче виз.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам. По его словам, для приобретения российского газа западные страны должны будут открыть рублевые счета в банках РФ, с которых будет вестись оплата газа в российской валюте.

Отсутствие соответствующих платежей российская сторона будет считать неисполнением обязательств со стороны покупателей.

29 март официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что «благотворительности не будет». Он предупредил, что в случае отсутствия оплаты не будет и газа. В то же время он добавил, что пока не знает, прекратит ли РФ подачу газа Евросоюзу в случае отказа от оплаты в рублях.

7 марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, ее физических и юридических лиц недружественные действия. Поручение об этом дал глава государства.

В перечень вошли США и Канада, страны Европейского союза, Великобритания и ее островные территории, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, отмечает «Газета.Ru».

Также в список недружественных стран внесены Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

Запад начал ужесточать санкции против России после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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