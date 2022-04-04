В США заявили о планах добиваться приостановки деятельности РФ в СПЧ ООН

Вашингтон будет добиваться приостановки деятельности России в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Об этом в понедельник, 4 апреля, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Участие России в Совете по правам человека — это фарс. Это неправильно, поэтому мы считаем, что Генассамблее ООН пора проголосовать за то, чтобы ее отстранили», — приводит ее слова агентство Reuters.

В агентстве пояснили, что государство можно отстранить от участия в совете, если за это проголосуют две трети стран в Генассамблее.

29 марта представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что призывы исключить Россию из СПЧ ООН вызывают опасения из-за возможных последствий.

23 марта ЕСПЧ заявил о выходе РФ из Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года. 10 марта в МИД РФ сообщили, что Россия больше не будет участвовать в работе Совета Европы. Отмечалось, что «Россия не намерена мириться с подрывными действиями» коллективного Запада и насаждением им «порядка, основанного на правилах», взамен международного права.

3 марта глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак потребовал от международного сообщества рассмотреть вопрос об исключении России из ООН. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза.

Риторика Запада в отношении Москвы ужесточилась на фоне операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский лидер подписал соответствующий указ.

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