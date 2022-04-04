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Спецназ Росгвардии уничтожил цех по производству боеприпасов под Киевом

Росгвардия уничтожила на Украине группу националистов и цех по производству боеприпасов
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Спецназ Росгвардии уничтожил диверсионную группу и цех по производству поебприпасов в Киевской области. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в ведомстве.

Спецоперация в Донбассе 4 апреля. Текстовая трансляция
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«Благодаря грамотным действиям сапера Росгвардии, ефрейтора А. Мальцева, вся диверсионно-разведывательная группа националистов была уничтожена.Также спецназовцы Росгвардии обнаружили в Киевской области цех по производству боеприпасов. Саперы ведомства уничтожили его вместе с находившимся внутри оборудованием», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что в ликвидации диверсионной группы противника спецназовцам помогли местные жители села в области. Они рассказали, что украинские националисты могут укрываться в одном из пустующих домов. Тогда спецназовцы организовали им засаду в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство.

Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь ВКС России уничтожили 14 военных объектов Украины.

Также в понедельник представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал, что в Мариуполе продолжается зачистка. По его словам, центральная часть города уже практически перешла под контроль сил ДНР.

3 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами морского и воздушного базирования были уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в Одессе.

Россия 24 февраля начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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