ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов на территории Украины

За минувшую ночь Воздушно-космические силы России уничтожили 14 военных объектов Украины. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал журналистам официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 14 военных объектов Украины», — рассказал он.

Конашенков уточнил, что среди ликвидированных объектов были два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

Ранее в этот же день генерал-майор также рассказал, что всего с начала спецоперации уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, 1810 единиц специальной военной автомобильной техники украинских войск.

3 апреля Минобороны РФ показало видеозаписи работы экипажей вертолетов Ка-52, уничтоживших скрытые позиции Вооруженных сил Украины.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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