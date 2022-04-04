ВС РФ уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ

На Украине в районе Лисичанска в результате авиаудара уничтожены пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских Вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, в результате авиационного удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева 3 апреля были уничтожены три вертолета ВСУ.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка», — уточнил генерал-майор.

В течение ночи авиация ВКС России поразила 14 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районах Красногорка, Верхнеторецкое, одну артиллерийскую батарею, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три склада горючего, шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Кроме того, группировка войск Донецкой Народной Республики освободила село Новобахмутовку. Подразделения Народной милиции Луганской Республики блокировали поселок Новотошковское.

Всего с начала спецоперации уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, 1810 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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