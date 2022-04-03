Российские военные уничтожили снабжавший украинские войска нефтезавод под Одессой

Высокоточными ракетами морского и воздушного базирования были уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в Одессе. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на николаевском направлении», — отметил Конашенков.

Генерал-майор также сообщил, что боевая авиация России поразила с вечера субботы, 2 апреля, 51 военный объект Украины.

Накануне Конашенков заявил, что в ночь на субботу, 2 апреля, российскими военными были поражены 67 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины.

1 апреля подразделения ВС России освободили от украинских националистов населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике.

В тот же день был уничтожен украинский штаб в районе населенного пункта Шахтерское, в котором находились 40 человек личного состава. Также средствами противовоздушной обороны ВКС были сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя и четыре украинских беспилотника в районах Изюм, Новомихайловка и Харьков.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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