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Минобороны сообщило о поражении 67 военных объектов Украины за ночь

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За ночь российскими военными были поражены 67 военных объектов Украины. Об этом в субботу, 2 апреля, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ», — заявил Конашенков.

Спецоперация в Донбассе 2 апреля. Текстовая трансляция
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Он добавил, что всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 124 самолета, 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, а также 1882 украинский танк.

Накануне подразделения ВС России освободили от украинских националистов населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике. За день глубина продвижения российских военных составила 8 км. В ходе наступления была уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом.

В тот же день был уничтожен украинский штаб в районе населенного пункта Шахтерское, в котором находились 40 человек личного состава. Также средствами противовоздушной обороны ВКС были сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя и четыре украинских беспилотника в районах Изюм, Новомихайловка и Харьков.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

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