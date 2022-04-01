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Российские военные взяли под контроль поселок Урожайное в Донецкой области

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Урожайное в Донецкой области
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Подразделения Вооруженных сил России освободили от украинских националистов населенный пункт Урожайное в Донецкой области, сообщили в пятницу, 1 апреля, в Минобороны РФ.

Спецоперация в Донбассе 1 апреля. Текстовая трансляция
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Как рассказал журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, после зачистки от националистов поселка Урожайное бои ведутся за овладение совхозом «Октябрь», в котором находится 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

За день глубина продвижения российских военных составила 8 км. В ходе наступления была уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом.

Кроме того, как сообщал ранее в этот день представитель Минобороны, был уничтожен украинский штаб в районе населенного пункта Шахтерское, в котором находились 40 человек личного состава.

Также средствами противовоздушной обороны ВКС сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя и четыре украинских беспилотника в районах Изюм, Новомихайловка и Харьков.

Всего за сутки поражено 52 военных объекта.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите населения в Донбассе, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевая цель российских военных — защита Донбасса и демилитаризация киевского режима.

В середине февраля ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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