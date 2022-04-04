Силы ДНР практически взяли под контроль центральную часть Мариуполя

Центральная часть Мариуполя практически перешла под контроль сил Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил в понедельник, 4 апреля, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В Мариуполе идет все-таки зачистка города, почти уже контролируем центральную часть города. Это один из районов, которые нам оказывали сопротивление. Остаются промзона и порт», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что под контролем сил ДНР находится около 40% населенных пунктов. Сейчас бои продолжаются в районе Старомарьинки, небольшое продвижение есть между Донецком и Горловкой. В результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки получил ранения 21 мирный житель, в том числе один ребенок. Но впервые за долгое время республику не обстреливали из «Градов», констатировал Басурин.

Ранее, 1 апреля, представитель Народной милиции ДНР сообщал, что в Мариуполе оказывают сопротивление около 4 тыс. украинских боевиков, разбитых на три группы. Две из них находятся в центральной части города и в порту, основная часть — на предприятии «Азовсталь». При этом, как отмечал Басурин, украинские военные не контролируют Мариуполь, но могут передвигаться по подземным туннелям и оказывать сопротивление.

Как рассказал корреспонденту телеканала «Известия» 3 апреля командир одного из российских военных подразделений Тимур Ибриев, подземные ходы, вырытые украинскими военными, представляют одну из основных трудностей, с которыми сталкиваются ВС РФ, освобождая Мариуполь. Ибриев сказал, что до начала наступления российские бойцы не знали об этих тоннелях. Они вырыты таким образом, что образуют лабиринты.

В тот же день житель Мариуполя рассказал «Известиям», как боевики радикальной националистической группировки «Азов» (запрещена в РФ) расстреляли прохожего. По его словам, украинские снайперы сидят в подъездах жилых домов и стреляют во всех, кто проходит мимо, включая мирных жителей.

На Украине продолжается спецоперация РФ, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — демилитаризация и денацификация Украины. Подчеркивалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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