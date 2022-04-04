Медведев заявил о «слетевшем с катушек» премьере Польши Моравецком

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, предложивший ввести санкции против членов партии «Единая Россия», «слетел с катушек» из-за собственной русофобии. Об этом заявил 4 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого, предложившего ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия», можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS», — привел слова Медведева его помощник Олег Осипов.

Как полагает Медведев, таким образом можно перечислить поименное «всех негодяев в Польше».

Матеуш Моравецкий — вице-президент польской партии Prawo i Sprawiedliwość, PiS (PiS). Лидером политический силы является ее сооснователь, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

30 апреля Моравецкий отметил, что русофобия стала мейнстримом в Польше. Это очевидность, в которой живет страна, отметил он.

19 марта он предложил Евросоюзу полностью прекратить торговлю с Россией. Страна должна быть полностью отрезана от торговли, что, по его мнению, заставит Москву задуматься, сказал он.

Днем ранее Моравецкий заявил о начале «дерусификации» экономики Польши и Европы. По его словам, «дерусификация» будет заключаться в отказе от российских энергоносителей — нефти и газа.

В свою очередь официальный представить МИД РФ Мария Захарова назвала дискриминацией и национализмом данное заявление Моравецкого.

Экономические и политические санкции против России были введены после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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