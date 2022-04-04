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Премьер Польши обвинил ФРГ в торможении жестких санкций против РФ

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Германия является главной страной, которая тормозит введение более жестких санкций в отношении России. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Спецоперация в Донбассе 4 апреля. Текстовая трансляция
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«Германия — главный блокировщик очень решительных санкций. <…> Главные тормозящие — большие страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого», — сказал он в ходе пресс-конференции.

При этом комментируя итоги выборов в Венгрии, глава правительства Польши указал на то, что венгерский премьер Виктор Орбан как раз-таки не останавливал рестрикции против России, пишет Polska Times.

Накануне стало известно, что в ходе парламентских выборов в Венгрии победил действующий премьер-министр Орбан, представляющий партию «Фидес».

Ранее, 3 апреля, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия совместно с союзниками в ближайшее время введет новые санкции против России. По его словам, власти России «ощутят последствия» введенных рестрикций. Также Шольц подчеркнул готовность ФРГ продолжать поставки оружия Украине.

В свою очередь, ужесточение санкций Германии против России анонсировала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Также она заявила о планах по усилению поддержки Украины в вопросах обороны. Как уточнил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, власти страны планируют совместно с партнерами начать рассмотрение новых санкций уже 4 апреля.

Страны Запада расширили антироссийские санкции после начала Россией спецоперации по защите жителей Донбасса. Так, ряду политиков и бизнесменов из России запрещен въезд в западные страны, у них заморожены личные и бизнес-активы.

Кроме того, страны Евросоюза массово высылают российских дипломатов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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