Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о близости к соглашению между Москвой и Киевом
Мир
Россия запросила на 4 апреля заседание СБ ООН из-за провокации в Буче
Мир
Госдума готова пригласить Нуланд в РФ для обсуждения биолабораторий на Украине
Армия
Минобороны РФ заявило об уничтожении крупных топливных хранилищ на Украине
Мир
Премьер Грузии заявил об отказе от экономических санкций против России
Мир
Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу
Мир
Джонсон заявил о намерении Британии усилить санкции в отношении России
Мир
Захарова назвала политическим наказанием высылку дипломатов РФ
Наука
«Роскосмос» заявил об отказе сотрудничать с недружественными странами
Мир
В Китае обнаружили новый подвариант омикрон-штамма COVID-19
Мир
В Иране предрекли Европе голод из-за санкций против России

Орбан объявил о победе на парламентских выборах в Венгрии

Премьер Венгрии Орбан объявил о победе своей партии ФИДЕС на парламентских выборах
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе парламентских выборов в Венгрии победил действующий премьер-министр Виктор Орбан, представляющий партию ФИДЕС. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил сербский телерадиоканал RTS.

Викторская эпоха: сможет ли премьер Венгрии сохранить кресло
И что станет с отношениями Москвы и Будапешта после выборов

«Орбан объявил о победе после того, как его ФИДЕС по итогам обработки 74 материалов опросов получила 135 из 199 мест в венгерском парламенте. По этим результатам у оппозиции будет 57 мандатов», — говорится в публикации.

По данным Национального избирательного комитета, после подсчета 77,55% голосов альянс Орбана набирает почти 68% голосов.

Ранее сообщалось, что «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» опережает своих оппонентов в ходе голосования на выборах.

Тогда же Орбан заявил, что в случае победы не намерен допускать вмешательство Венгрии в ситуацию на Украине.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 3 апреля. Премьер-министру Виктору Орбану, который стоит у власти уже 12 лет, впервые противостояла объединенная коалиция шести проевропейских политсил.

В нее вошли левые социалисты, левоцентристские партии «Демократическая коалиция» и «Диалог для Венгрии», либеральная сила «Политика может быть другой» и «Моментум», к которым также примкнул правоконсервативный «Йоббик».

Как отметили эксперты, грядущие выборы в стране обещают стать самым напряженным голосованием в стране за последнее десятилетие.

Ранее, 25 марта, президент Украины Владимир Зеленский повторил требования украинцев: разрешить Венгрии поставки оружия через свою территорию и прекратить покупать природный газ и нефть у России. Однако правительство Венгрии отказало Украине, не желая «рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа».

26 марта Виктор Орбан ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского из-за позиции по Украине: По его словам, об участии стран Евросоюза (ЕС) и НАТО постоянно ведутся открытые и скрытые дебаты. Он добавил, что Венгрии каждый раз приходится отстаивать свои национальные интересы, так как правительство страны «не хочет плыть в качестве подчиненного вместе с другими странами» и предпочитает «держаться подальше от конфликта».

21 марта Орбан после консультаций по видеосвязи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем выступил против создания бесполетной зоны над Украиной, так как это представляет опасность.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022