Орбан объявил о победе на парламентских выборах в Венгрии

В ходе парламентских выборов в Венгрии победил действующий премьер-министр Виктор Орбан, представляющий партию ФИДЕС. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил сербский телерадиоканал RTS.

«Орбан объявил о победе после того, как его ФИДЕС по итогам обработки 74 материалов опросов получила 135 из 199 мест в венгерском парламенте. По этим результатам у оппозиции будет 57 мандатов», — говорится в публикации.

По данным Национального избирательного комитета, после подсчета 77,55% голосов альянс Орбана набирает почти 68% голосов.

Ранее сообщалось, что «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» опережает своих оппонентов в ходе голосования на выборах.

Тогда же Орбан заявил, что в случае победы не намерен допускать вмешательство Венгрии в ситуацию на Украине.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 3 апреля. Премьер-министру Виктору Орбану, который стоит у власти уже 12 лет, впервые противостояла объединенная коалиция шести проевропейских политсил.

В нее вошли левые социалисты, левоцентристские партии «Демократическая коалиция» и «Диалог для Венгрии», либеральная сила «Политика может быть другой» и «Моментум», к которым также примкнул правоконсервативный «Йоббик».

Как отметили эксперты, грядущие выборы в стране обещают стать самым напряженным голосованием в стране за последнее десятилетие.

Ранее, 25 марта, президент Украины Владимир Зеленский повторил требования украинцев: разрешить Венгрии поставки оружия через свою территорию и прекратить покупать природный газ и нефть у России. Однако правительство Венгрии отказало Украине, не желая «рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа».

26 марта Виктор Орбан ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского из-за позиции по Украине: По его словам, об участии стран Евросоюза (ЕС) и НАТО постоянно ведутся открытые и скрытые дебаты. Он добавил, что Венгрии каждый раз приходится отстаивать свои национальные интересы, так как правительство страны «не хочет плыть в качестве подчиненного вместе с другими странами» и предпочитает «держаться подальше от конфликта».

21 марта Орбан после консультаций по видеосвязи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем выступил против создания бесполетной зоны над Украиной, так как это представляет опасность.